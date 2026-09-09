Sofía Niño de Rivera queda fuera de Netas Divinas y revela la verdadera razón de su salida: “No me gusta fingir”

La mesa de Netas divinas sufrirá un cambio importante. Sofía Niño de Rivera anunció oficialmente que deja el programa y sorprendió a los seguidores al revelar la noticia durante una de las transmisiones más recientes. La comediante aprovechó su despedida para agradecer a sus compañeras y explicar por qué considera que es momento de emprender nuevos proyectos fuera del popular programa de Unicable.

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Sofía Niño de Rivera revela que conductora de Netas divinas la puso en su lugar por chiste incómodo. / Redes sociales

¿Por qué Sofía Niño de Rivera se va de Netas Divinas?

Sofía Niño de Rivera confirmó durante una reciente transmisión de Netas Divinas que decidió dejar el programa para enfocarse en nuevas oportunidades profesionales que requieren toda su atención.

La conductora explicó que actualmente enfrenta una etapa llena de compromisos laborales relacionados con películas, series y otros proyectos que demandan tiempo y dedicación. Por ello, consideró que lo más honesto era cerrar este capítulo.

“Me voy a adelantar al amarillismo, esta es la razón, yo tengo proyectos que ya no me van a permitir doblarme en mil pedazos para mil otras cosas, pero películas, series y otras cosas que les tengo que poner mi energía”, comentó ante sus compañeras.

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¿Qué dijo Sofía Niño de Rivera sobre los nuevos proyectos que la esperan?

Durante su emotiva despedida, la comediante Sofía Niño de Rivera dejó claro que su salida no tiene que ver con diferencias dentro del programa ni con algún conflicto entre las conductoras.

Por el contrario, aseguró que simplemente no le gusta involucrarse en proyectos sin dar el cien por ciento de sí misma. Por eso prefirió dar un paso al costado antes que permanecer en una dinámica que ya no podría atender como le gustaría.

“Y a mí no me gusta hacer cosas a las que no les pongo 100% mi energía. No me gusta fingir”, expresó. Incluso confesó que, de depender únicamente de sus sentimientos, le habría encantado permanecer mucho más tiempo junto a sus compañeras.

“O sea, si fuera por mí, yo me moriría con ustedes” Sofía Niño de Rivera

¿Cómo fue la despedida de Sofía Niño de Rivera de Netas Divinas?

La salida de Sofía Niño de Rivera estuvo marcada por mensajes de agradecimiento para las personas que hicieron posible su llegada al programa. Uno de los primeros nombres que mencionó fue el del productor Miguel Ángel Fox.

“Gracias a Miguel Ángel Fox por hablarme y decirme: ‘¿Quieres estar aquí? Creemos que eres una gran suma a este programa’ y por confiar en mí. Siempre que alguien te dice ‘quiero que estés en este proyecto’, es un honor” Sofía Niño de Rivera

La comediante también destacó lo importante que fue sentirse valorada dentro del programa, asegurando que siempre encontró apoyo y apertura durante su estancia en Netas Divinas, espacio al que llegó en mayo de 2025 tras la salida de Paola Rojas.

¿Qué mensajes dedicó Sofía Niño de Rivera a Consuelo Duval, Daniela Magún, Galilea Montijo y Natalia Téllez?

Uno de los momentos más emotivos de la despedida de Sofía Niño de Rivera ocurrió cuando se tomó unos minutos para agradecer y reconocer a cada una de sus compañeras de Netas Divinas.

Al dirigirse a Consuelo Duval, destacó el cariño que recibió desde su llegada y confesó que se sintió plenamente aceptada por ella.

Sofía Niño de Rivera “Gracias para siempre, Consuelo, porque tú tenías dos: odiarme o amarme. Y decidiste amarme, y ese es el honor más grande. Gracias”

Para Daniela Magún también tuvo palabras especiales. Sofía aseguró que la cantante le ayudó a evolucionar como comediante al enseñarle que no todo el mundo percibe el humor de la misma manera. “Me enseñaste a que el humor no es de todos lados, que hay gente que le lastiman cosas y qué bueno (...) una comediante lo aprenda hace que evolucione el triple”, comentó.

Sobre Galilea Montijo, la standupera afirmó que detrás de la figura pública existe una mujer llena de optimismo y fortaleza. “Qué desafortunado que el mundo nunca te va a conocer como te conocemos nosotras”, dijo. Posteriormente añadió:

“No hay nadie que brille tanto (...) Gracias por prestarme tu energía”. Sofía Niño de Rivera

Finalmente, dedicó un mensaje a Natalia Téllez, quien no estuvo presente durante la despedida. Sofía destacó su inteligencia, autenticidad y vulnerabilidad, cualidades que, aseguró, la hicieron admirarla aún más. “En Natalia encontré a alguien súper inteligente, súper vulnerable, sin filtro”, señaló. Asimismo, cerró con una de las frases más emotivas de la noche:

“Gracias por aceptarme como soy, a todas, porque nunca, nunca sentí que tenía que ser alguien. Y eso es un regalo que voy a guardar siempre”. Sofía Niño de Rivera

La salida de Sofía Niño de Rivera de Netas Divinas marca así el cierre de una etapa profesional que comenzó en mayo de 2025 y que ahora da paso a nuevos proyectos para la comediante.

Así fue como se despidió Sofía Niño de Rivera: