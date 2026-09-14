Galilea Montijo estaría a punto de abandonar exitoso proyecto luego de varios años, aseguran; ¿es LCDLFM?

Luego de estar envuelta en polémica por una supuesta rivalidad con Yanet García, Galilea Montijo vuelve a estar en el centro de la conversación, pues aseguran que pronto estaría dejando un importante proyecto del que forma parte.

La periodista Martha Figueroa difundió información sobre el futuro de la conductora y mencionó que estaría a punto de dejar uno de los programas en los que participa. ¿Se trata de ‘La casa de los famosos México’?

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Galilea Montijo / Instagram

¿Cuál es el proyecto que dejaría Galilea Montijo, según Martha Figueroa?

En una edición de su programa de YouTube, Martha Figueroa habló sobre la salida de Sofía Niño de Rivera como conductora de ‘Netas divinas’.

Al respecto, reveló que recibió información de que Galilea Montijo sería la próxima en abandonar el programa y que estaría cerca de anunciarlo, aunque no dio mayores detalles al respecto.

“A mí alguien me contó que la que ya se va a ir también es Galilea (...) También Galilea estaría cerca de abandonar las ‘Netas’.” Martha Figueroa

También comentó que las grabaciones de ‘Netas Divinas’ se trasladaron a Televisa San Ángel, precisamente para facilitar los llamados de Galilea Montijo para el programa, pues originalmente se realizaban en las instalaciones de la XEW, en el Centro de la Ciudad de México.

“Ellas sí, justo por Galilea (...) A ellas las pasaron a San Ángel por facilitarle a Gali los llamados.” Martha Figueroa

De esta manera, ‘Netas divinas’ sería el proyecto que Galilea Montijo abandonaría próximamente, aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme o desmienta su salida.

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¿Por qué Galilea Montijo presuntamente dejaría ‘Netas Divinas’?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer el motivo por el que Galilea Montijo estaría considerando dejar ‘Netas divinas’. Martha Figueroa únicamente señaló que la conductora sería la próxima en abandonar el programa y que estaría cerca de anunciar su salida.

De acuerdo con la periodista, uno de los factores que habría facilitado la participación de Galilea en el programa fue que las grabaciones se trasladaron a Televisa San Ángel.

Sin embargo, no se ha informado si la decisión de dejar ‘Netas divinas’ estaría relacionada con sus otros proyectos, su agenda de trabajo o alguna diferencia con la producción.

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Galilea Montijo en ‘Netas divinas’ / Redes sociales

¿Qué ha dicho Galilea Montijo sobre su futuro en la TV?

En el mes de julio, durante el Mundial 2026, surgió el rumor de que Galilea Montijo estaría por abandonar Televisa e incluso que se iría de México.

En un encuentro con los medios luego de un partido de México, la conductora explicó que, con el tiempo, los contratos de Televisa han ido reduciendo su vigencia y mencionó que el suyo concluiría en diciembre de este 2026. Sin embargo, dejó claro que, hasta entonces, continúa formando parte de la empresa y mantiene su compromiso con Televisa.

“Ahora ya los contratos suelen ser de uno a dos años; entonces mi contrato ya se vencería en diciembre (...) Yo te puedo decir que yo soy 100% Televisa. A mí a donde televisa me diga, siempre voy a estar ahí.” Galilea Montijo

Al día de hoy, Galilea Montijo continúa al frente del programa ‘Hoy’, ‘Netas divinas’ y ‘La casa de los famosos México, todos proyectos de Televisa.

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