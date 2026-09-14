Fran Meric critica la entrada de Gala Montes a ‘LCDLFM’, ¿se lanzó vs la producción?: “es una persona” VIDEO

A pesar de que ‘La casa de los famosos México 2026’ prometía ser un éxito arrollador, en redes sociales los usuarios no han dejado de mencionar la falta de contenido de los habitantes, lo que ha provocado que se especule sobre la continuidad de este tipo de formatos.

Las críticas recibidas también han iniciado la conversación sobre lo que el público quiere consumir, ¿bueno o malo? Fran Meric lanza contundente crítica.

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Fran Meric lanza contundente mensaje contra LCDLFM. / Redes sociales

Fran Meric lanza crítica a ‘La casa de los famosos México’, ¿culpa del público?

A través de sus redes sociales, Fran Meric compartió un video en el que analizó lo que esta pasando con ‘La casa de los famosos México’ y por qué no ha tenido el recibimiento que se esperaba.

“¿Y si realmente el problema no es ‘La casa’ sino nosotros? ¿Por qué nos aburre la paz? ¿Qué clase de contenido estamos diciendo que queremos?” Fran Meric

La actriz hizo una comparación con la edición actual del reality y todas las anteriores, versiones en las que el conflicto, los gritos e incluso los golpes han sido el pan de cada día.

Fran Meric señala que en ‘LCDLFM 2026’ los habitantes lo han hecho de otra manera, pues a pesar de tener los conflictos propios de la convivencia, logran arreglar sus diferencias y seguir adelante.

“¿Por qué nos entretiene tanto ver a las personas sufrir? ¿Por qué cuando alguien explota decimos “eso sí es contenido”? Pero cuando alguien resuelve, cuando alguien tienen inteligencia emocional '¡ay qué aburrido, ya se arreglaron!’ Nosotros le estamos diciendo al sistema que el conflicto funciona”, agregó Fran Meric.

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Gala Montes regresó a La casa de los famosos México / Foto: Alejandro Isunza y Francisco Mancera.

Fran Meric sale en defensa de Gala Montes tras su ingreso a ‘LCDLFM’ 2026

En el mismo video la esposa de Raúl Sandoval fue especialmente crítica al hablar sobre la llegada de Gala Montes a ‘La casa de los famosos México’, sobre todo por la polémica que se generó alrededor.

La actriz mencionó que, a pesar de generar contenido, Gala Montes es una persona que probablemente esté pasando una terrible lucha, “es una persona real como tú y como yo”.

Finalmente, la opinión en redes sociales se dividió, entre los que aseguraban que este tipo de realitys se tratan de un experimento social y entre los que decían que la vida real es aburrida.

#LaCasaDeLosFamosos #Psicologia #ComportamientoHumano #InteligenciaEmocional ♬ Tranquil Light - zeroX @fran_meric Quizá hemos estado haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué La Casa ya no tiene pleitos? Yo quiero preguntarte: ¿Por qué sentimos que sin pleitos no hay contenido? No estoy diciendo que el conflicto no sea interesante. Claro que lo es!!! El conflicto cuenta historias. Genera tensión. Nos hace tomar partido. Nos provoca emociones. Pero también tenemos que reconocer nuestra parte. Las producciones observan qué funciona, observan qué retenemos. Y nosotros decidimos qué mirar, qué comentar, qué compartir y qué convertir en tendencia. Entonces quizá el espejo no solamente está dentro de la casa. También está del otro lado de la pantalla. ¿Qué estamos premiando con nuestra atención? Y aquí hay algo que me gustaría que pudiéramos empezar a cuestionar: ¿Podemos aprender a disfrutar también de una persona que resuelve? ¿De un grupo que se ríe? ¿De alguien que hace equipo? ¿De una amistad? ¿De una reconciliación? ¿O necesitamos que alguien esté sufriendo para sentir que estamos viendo “contenido”? Te quiero leer sin respuestas políticamente correctas: ¿Te entretiene más el conflicto o la convivencia? #ElEspejoDelReality

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¿Qué famosos han salido a defender a Gala Montes?

Además de Meric, famosos como Yolanda Andrade y Poncho de Nigris han expresado su apoyo a Gala Montes, sobre todo después de los últimos episodios que la han puesto en el ojo del huracán en las últimas semanas.

Por su parte, Gala Montes ha destacado en diversas ocasiones que no necesita “ayuda”. Incluso, señaló que ella se encuentra “bien” y no consume más que marihuana.