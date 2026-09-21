Muere histórico luchador mexicano y programador de lucha libre; fue campeón nacional, ¿qué le pasó?

Después de que se informara sobre la muerte de un músico del regional mexicano, otra sensible pérdida sacude al espectáculo en México, aunque esta vez desde el ring de la lucha libre.

Se dio a conocer el fallecimiento de un histórico luchador mexicano, quien además tuvo una importante trayectoria detrás de los cuadriláteros como programador del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). ¿De quién se trata?

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Muere luchador / Pexels

¿Quién fue la leyenda de la lucha libre mexicana que murió?

El domingo 20 de septiembre se dio a conocer la noticia del fallecimiento de Javier Esparza Coronado, mejor conocido como Franco Colombo, su personaje como luchador, que posteriormente se convirtió en una figura importante detrás de las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Franco Colombo nació en de agosto de 1953 en Guadalajara y antes de convertirse en luchador profesional, también practicó lucha olímpica y grecorromana durante varios años.

Después de casi 15 años como luchador profesional, Franco Colombo se retiró, pero continuó vinculado a la lucha libre, pues se convirtió en instructor y formó parte del equipo de programación del CMLL.

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Franco Colombo murió a los 72 años / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de Franco Colombo en la lucha libre mexicana?

Antes de convertirse en luchador profesional, Franco Colombo practicó durante cinco años lucha olímpica y grecorromana.

En 1977 llegó a la Ciudad de México para continuar su preparación y posteriormente comenzó a presentarse en la Arena Coliseo durante las funciones de los martes.

Franco Colombo consiguió destacar dentro de los cuadriláteros y uno de sus principales logros llegó el 1 de noviembre de 1980, cuando derrotó a Américo Rocca para conquistar el Campeonato Nacional de Peso Welter.

Franco Colombo también utilizó el personaje de ‘La Silueta’, aunque fue por poco tiempo. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por una fuerte lesión en la columna que sufrió durante una función y que lo dejó sin poder caminar alrededor de un año.

Después de retirarse de los cuadriláteros, Colombo continuó vinculado a la lucha libre. Lo invitaron a integrarse como instructor y posteriormente formó parte del equipo de programación del Consejo Mundial de Lucha Libre.

Javier Esparza permaneció cerca de dos décadas en el área de programación del CMLL, hasta que decidió jubilarse en el 2020.

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Franco Colombo / Redes sociales

¿De qué murió Franco Colombo?

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente cuál fue la causa de muerte de Franco Colombo.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por una de sus sobrinas a través de redes sociales; pero no se dieron detalles sobre los motivos que provocaron su muerte.

Algunos reportes han señalado que el histórico luchador habría enfrentado problemas de salud relacionados con su edad, pero todo se mantiene como especulación.

El pasado 8 de septiembre falleció Andy Williams, también luchador y reconocido guitarrista de una banda de rock.

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