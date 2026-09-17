Ganador de La voz muere a los 43 años: lo encuentran sin vida en un lago, ¿qué pasó?

La muerte de un ganador de La voz ha sacudido al mundo del espectáculo. El cantante fue encontrado sin vida en un lago tras ser reportado como desaparecido y las autoridades ya dieron una primera versión de lo ocurrido.

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¿Quién murió y cómo se dio a conocer la noticia del ganador de La voz?

La noticia salió a la luz después de que el artista fuera reportado como desaparecido durante el 15 de septiembre. Horas más tarde, equipos de búsqueda localizaron un cuerpo en Rijkerswoerdse Plassen, un lago recreativo ubicado cerca de Arnhem, en Países Bajos.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de las 13:20 horas, tiempo local. Poco después, familiares del cantante confirmaron que se trataba de Ben Saunders, generando una ola de reacciones en redes sociales.

La información rápidamente dio la vuelta al mundo debido a que Saunders fue una de las primeras estrellas surgidas del fenómeno internacional de The Voice, formato que años más tarde llegaría a México bajo el nombre de La voz.

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Ben Saunders, ganador de La Voz

¿De qué murió Ben Saunders y tendrá homenajes o ceremonia de despedida?

Hasta el momento, las autoridades neerlandesas no han informado oficialmente la causa de muerte de Ben Saunders, por lo que continúan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Sin embargo, la policía ya descartó que existan indicios de participación de terceras personas, por lo que el caso no está siendo manejado como un crimen ni como un hecho delictivo.

Ante la repercusión internacional de la noticia, las autoridades emitieron un comunicado en el que explicaron: “Podemos confirmar que ayer se encontró un cadáver en un lago recreativo de Arnhem y que la policía ha descartado que se trate de un crimen. No divulgamos ni comentamos detalles personales”.

Ben Saunders, ganador de La Voz

Mientras tanto, tampoco se han anunciado homenajes públicos, ceremonias oficiales o eventos masivos para despedir al cantante. Se espera que en los próximos días su familia informe si realizará algún acto privado.

Quien sí decidió compartir unas palabras fue su hermano, Dean Saunders, quien publicó una fotografía de ambos cuando eran niños y expresó el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida: “Mi querido hermano pequeño falleció hoy, nunca antes había sentido un dolor así”, escribió. El mensaje provocó cientos de comentarios de apoyo y condolencias para la familia del intérprete.

La publicación se viralizó rápidamente y muchos fans aprovecharon para recordar la huella que Ben dejó en la música y en la historia de La voz.

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¿Quién fue Ben Saunders, ganador de La voz?

Ben Saunders fue un cantante neerlandés que alcanzó fama internacional gracias a su participación en la primera temporada de La voz de Holanda, considerada una de las versiones pioneras del exitoso formato televisivo.

Su nombre comenzó a sonar con fuerza durante las audiciones a ciegas, cuando interpretó el tema “Use Somebody”, de Kings of Leon. Su actuación impresionó a coaches y espectadores, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de esa edición. Gracias a su talento vocal y al respaldo del público, logró avanzar semana tras semana hasta convertirse en el gran ganador del concurso.

El 21 de enero de 2011 hizo historia al obtener el 59 por ciento de los votos, resultado que le permitió coronarse como campeón de la temporada y convertirse en una de las primeras estrellas surgidas del formato.

Ben Saunders, ganador de La Voz

Su triunfo ocurrió en una época en la que The Voice apenas comenzaba su expansión internacional. Con el paso de los años, el programa se adaptó en más de 150 países y se convirtió en un fenómeno televisivo. Tras alcanzar la popularidad, Ben Saunders lanzó los discos “You Thought you knew me by now” y “Heart & soul”, proyectos con los que continuó desarrollando su carrera artística.

Además de la música, también incursionó en el mundo del tatuaje, una de sus grandes pasiones fuera de los escenarios. A través de los años mantuvo una base sólida de seguidores que continuó acompañándolo en sus distintos proyectos.