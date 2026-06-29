Muere exparticipante de ‘La voz’ a los 26 años; su padre encontró el cadáver en su departamento

El medio artístico se viste de luto nuevamente. A unos cuantos meses de la muerte de René Javier Bárcenas Santos, mejor conocido como Bubba Barsant, se confirma la pérdida de otro expartipante de ‘La voz’. Se trata de Oriol López, a quien se le vio en la edición de España del reality en 2022. Esto es lo que se sabe.

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Oriol López murió a los 26 años / Redes sociales

Así fue la muerte de Oriol López, exparticipante de ‘La voz España’

De acuerdo con reportes oficiales, los hechos ocurrieron el viernes 26 de junio. El padre de Oriol López fue al departamento de su hijo en Oviedo, España, y lo encontró inconsciente en el baño del lugar.

Inmediatamente se llamó a los servicios de emergencia. No obstante, nada pudieron hacer por él y solo confirmaron su muerte. Los reportes preliminares indican que el joven se habría dado un fuerte golpe en la cabeza.

Las investigaciones continúan para esclarecer si sufrió un accidente o si la caída fue provocada por algún malestar médico. A través de redes sociales, José Antonio, padre del joven, le dedicó unas emotivas palabras de despedida. Describió a su hijo como alguien “amable, sonriente y con ganas de vivir”.

Medios españoles indican que el funeral se llevó a cabo durante el fin de semana. Se habría hecho en total privacidad, contando con la asistencia de familiares y amigos más cercanos. Sus restos fueron enterrados en una ubicación que no fue dada a conocer públicamente.

Por supuesto, los fans no han dudado en solidarizarse con la familia y desearles todo lo mejor en su luto. Hasta ahora, no ha habido más declaraciones oficiales acerca del caso.

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Oriol López, exparticipante de ‘La voz España’, se dio un fuerte golpe en la cabeza / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Oriol López en ‘La voz España’?

En 2022, Oriol López fue uno de los aspirantes para entrar a ‘La voz España’. Se presentó con la canción ‘Asignatura pendiente’ de Ricardo Arjona. Desafortunadamente, ninguno de los coaches volteó su silla y quedó eliminado.

Muchos consideran que esto fue injusto. Aseguran que el joven tenía el talento suficiente para formar parte del concurso. Incluso Luis Fonsi, uno de los coaches, reconoció que tenía “algo muy especial”.

Previo a su audición, Oriol narró cómo la música y sus padres lo ayudaron a superar el acoso escolar que sufrió en su momento. También dijo que su padre había sido su “mejor amigo”. Su participación ha sido una de las más recordadas del concurso.

¿Quién era Oriol López, exparticipante de ‘La voz España’?

Oriol López fue un cantante que ganó notoriedad en 2022 por su breve paso en ‘La voz España’. En aquel entonces, solo tenía 22 años. Pese a no quedar en el reality, muchos lo consideraban como una promesa en la música.

Además de artista, también ayudaba en un taller mecánico y trabajaba en la empresa familiar. De igual forma, se llegó a desempeñar como tatuador.

Tras su muerte, Ramsés García, director de la escuela en la que López se desempeñó como conserje, habló un poco de la gran amistad que tuvieron: “Era natural, auténtico y transparente. Oriol era pura alma, igual que su música”, expresó.

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