Muere reportera y periodista mientras hacía cobertura EN VIVO, su helicóptero se desplomó: Filtran última FOTO

A menos de un mes de la muerte de una importante figura de Telemundo en pleno accidente de helicóptero, nuevamente un incidente aéreo cobra la vida de una personalidad del medio.

Una trágica noticia se confirmó durante la noche del 15 de septiembre, cuando se informó del desplome de un helicóptero, y que posteriormente se revelara que una reportera y periodista se encontraba a bordo de él. ¿Quién era?

Muere periodista y reportera en accidente aéreo / Pixabay

¿Quién era la periodista que murió tras desplome de helicóptero?

La comunidad periodística se encuentra de luto tras la muerte de Eliana Moreno, reportera que perdió la vida en un accidente de helicóptero mientras realizaba una cobertura informativa en Los Ángeles.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la noche. El helicóptero cayó entre dos edificios comerciales y el impacto provocó un incendio que también alcanzó algunos vehículos.

El desplome ocurrió mientras se encontraba realizando una cobertura EN VIVO, contenido muy popular para los televidentes estadounidenses.

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Eliana Moreno, periodista fallecida en accidente de helicóptero / IG: eli_in_the_heli

Además de Eliana Moreno, ¿quién más murió en el accidente aéreo?

La periodista Eliana Moreno viajaba junto al piloto George Marciniw, ambos murieron en el accidente aéreo que ocurrió en la zona de Chatsworth, en el Valle de San Fernando, mientras daban seguimiento a un accidente de tránsito.

De acuerdo con los reportes citados por Univision, la aeronave, identificada como NewsChopper 4, pertenecía a la empresa Angel City Air y prestaba servicios para NBC4 y Telemundo 52.

Además de Moreno y Marciniw, una tercera persona que se encontraba en tierra murió en el incidente; hasta el momento de la publicación del reporte, su identidad no había sido revelada.

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¿Quién era Eliana Moreno y cuál fue su última fotografía antes de morir?

Eliana Moreno era conocida por la audiencia como “ Eli in the heli ”, un sobrenombre relacionado con la particularidad de su trabajo: durante 16 años se dedicó a realizar coberturas periodísticas desde el aire en el sur de California.

Su labor la llevó a informar desde las alturas sobre accidentes, persecuciones, incendios y otros acontecimientos ocurridos en diferentes puntos de la región.

A lo largo de su trayectoria colaboró con importantes medios locales, entre ellos NBC Los Ángeles y Telemundo 52, donde desarrolló su trabajo tanto para audiencias de habla inglesa como hispana.

En redes se ha viralizado la presunta última foto de la reportera antes de abordar la aeronave. No se ha confirmado aún que realmente se trate de dicho momento.

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