Asesinan a dos cantantes de regional mexicano, en medio de festejos patrios; esto sabemos

El asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, marcó un capítulo oscuro para la música mexicana. Ahora, a unos días de aquella tragedia, una nueva pérdida vuelve a enlutar al mundo de la música.

Dos músicos de un reconocido grupo de regional mexicano fueron asesinados a sangre fría en Guanajuato, poco antes de los festejos patrios, en los que ya tenían planeado participar.

¿Qué es lo que se sabe de este lamentable hecho? Te contamos.

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Asesinan a músicos mexicanos / Redes sociales

¿Quiénes fueron los dos músicos asesinados?

Las víctimas fueron identificadas como Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la agrupación de regional mexicano ‘Alto exceso’.

Diego Israel tenía 20 años y era el vocalista de la banda, mientras que Juan Carlos, de 23 años, se desempeñaba como bajista.

‘Alto Exceso’ es un grupo de jóvenes emergente del regional mexicano, originarios de Silao, Guanajuato que comenzaba a abrirse camino en escenarios pequeños y a ganar presencia a través de las redes sociales, donde compartía su música.

En Instagram, la agrupación cuenta con una comunidad de más de mil seguidores y cerca de 300 oyentes mensuales en plataformas digitales de streaming.

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Grupo Alto Exceso / Instagram

¿Qué pasó con los músicos de Alto Exceso en Guanajuato?

El viernes 11 de septiembre, integrantes de Alto Exceso acudieron a una fiesta privada en la comunidad de Chichimequillas, municipio de Silao, Guanajuato, donde tenían previsto presentarse.

Sin embargo, antes de que comenzaran a tocar, hombres armados llegaron al lugar y dispararon en repetidas ocasiones contra los asistentes.

Horas después, el grupo dio a conocer la muerte de sus integrantes a través de su página de Facebook, en la que expresan el dolor de la pérdida y dedican palabras de cariño y reconocimiento para Diego y Juan Carlos

“No tenemos palabras para describir está situación...Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón,queremos decirles y agradecer a todas las personas que los conocieron,que ellos viven en nuestro corazón,y perdurarán en nuestra alma por toda la eternidad” Grupo Alto Exceso

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¿Qué se sabe del asesinato de los integrantes de Alto Exceso?

Hasta el momento, se desconocen las razones detrás del asesinato de Diego y Juan Carlos. De acuerdo con la primera información, al menos tres hombres que viajaban en un automóvil blanco llegaron al lugar donde se realizaba la fiesta y dispararon contra los asistentes antes de escapar.

La Fiscalía estatal de Guanajuato mantiene abiertas las líneas de investigación para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

El asesinato de personalidades del espectáculo no se detiene, pues en días anteriores también atentaron contra la vida de un influencer al interior de una taquería.