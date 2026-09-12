Muere Cristian Belec, actor argentino de telenovelas y cine, a los 47 años, ¿de qué murió?

Mientras aún están muy recientes las noticias de pérdidas, como la del afamado periodista Mario Beteta, otra noticia conmocionó al mundo del espectáculo internacional.

Hace unos días se dio a conocer el fallecimiento del actor argentino Cristian Belec, a los 47 años, quien fuera protagonista y parte del elenco de múltiples telenovelas y algunas películas.

¿Qué es lo que se sabe de la muerte del actor? Te contamos.

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¿Cómo anunciaron la muerte de Cristian Belec?

La noticia sobre la muerte de Cristian Belec fue dada a conocer el pasado 5 de septiembre, cuando la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó el fallecimiento del actor y modelo, quien tenía 47 años.

A través de sus redes sociales, la organización lamentó profundamente la partida del intérprete y destacó parte de su trayectoria artística, recordándolo por sus trabajos en televisión, cine, publicidad y modelaje.

“Despedimos al actor y modelo Cristian Belec. Desarrolló una actividad artística extensa y diversa, con trabajos en publicidad, cine, TV, videoclips y producciones vinculadas a la moda. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos.” Asociación Argentina de Actores y Actrices

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Cristian Belec / Facebook

¿De qué murió Cristian Belec, actor de ‘100 días para enamorarse’?

Hasta el momento, la causa de muerte de Cristian Belec es desconocida. Se informó que el actor falleció el pasado 4 de septiembre, pero no se detallaron los motivos de su fallecimiento.

En redes sociales se habla de un posible paro cardiaco; sin embargo, no hay información oficial que confirme que esto haya causado la muerte de Cristian.

Como se mencionó anteriormente, la Asociación Argentina de Actores y Actrices fue la encargada de confirmar la noticia, aunque en su comunicado no se detallaron las circunstancias de su fallecimiento.

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Cristian Belec / Redes sociales

¿Quién era Cristian Belec y en qué telenovelas participó?

Cristian Belec nació el 8 de abril de 1979. Comenzó a destacar como modelo y participó en diferentes proyectos tanto en Argentina como en otros países. También formó parte de campañas publicitarias para reconocidas marcas.

En televisión, uno de sus trabajos más recordados fue su participación en ‘100 días para enamorarse’, producción argentina emitida por Telefe en 2018.

Además de su trabajo en televisión, Cristian Belec participó en cine y tuvo una particular experiencia como doble del actor Michael Fassbender en la película ‘X-Men: Primera generación’. También apareció en videoclips y continuó trabajando en el mundo de la publicidad y el modelaje.

Su trayectoria se extendió durante varios años hasta su fallecimiento.

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