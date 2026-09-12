¿Farath Coronel predijo su propia muerte? VIDEO comprobaría esta teoría en redes sociales: “En septiembre”

La muerte de Farath Coronel continúa generando preguntas entre sus seguidores. A pocos días de que se confirmara su fallecimiento, en redes sociales comenzó a viralizarse un video de una transmisión en vivo, en la que el vidente habló sobre su posible muerte. ¿Por qué?

Farath Coronel fue asesinado en su domicilio / Redes sociales

¿Dónde fue asesinado el vidente Farath Coronel?

El vidente Farath Coronel fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, ubicado en la zona de Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, durante la mañana del viernes 4 de septiembre.

Tras darse a conocer el homicidio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México inició las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes podrían estar relacionados con el crimen.

La noticia se hizo aún más viral cuando en redes sociales comenzó a circular un video, correspondiente a una transmisión en vivo que Farath Coronel habría realizado la noche anterior a su muerte, “agrediendo” verbalmente a sus trabajadores.

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Aquí fue asesinado Farath Coronel / Expreso y redes sociales

¿Por qué dicen que Farath Coronel habría predicho su muerte?

En un video que ya es viral en redes sociales, mismo que data de una transmisión en vivo en 2023, Farath Coronel relató una experiencia que interpretó como una predicción relacionada con su propia seguridad.

El especialista en esoterismo explicó que, mientras observaba el reloj, se encontró con una combinación de fecha y hora que relacionó con un posible ataque:

Cuando voy viendo el reloj, 7 de la noche, 7 de septiembre, dije no m#mes, intento de asesinato a mi persona, es mi predicción por un asalto. Farath Coronel en 2023

Esto provocó que el fragmento comenzara a circular nuevamente en plataformas digitales, acompañado de mensajes que aseguran que el vidente habría tenido algún tipo de percepción sobre lo que posteriormente ocurriría.

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¿Farath Coronel fue asesinado durante un asalto?

La muerte de Farath Coronel desató varias teorías en redes sociales, pero la principal versión nació de palabras de su madre y un amigo, ya que el vidente presuntamente habría sido víctima de un ataque directo de parte de sus escoltas.

En audios que llegaron a TVNotas, esto fue lo que dijo la madre del fallecido:

Fueron los escoltas, fue el tal Elías y otro fulano que estaba ahí. Madre de Farath Coronel

Por otro lado, también su amigo señala a Elías “N” como el presunto culpable, pues habría discutido previamente con sus trabajadores, y que hasta le robaron todo en su domicilio tras el homicidio:

Mataron a tu cuate en su casa. Le robaron la camioneta, yo ya voy para su casa. Madre de Farath Coronel

Posteriormente, las autoridades informaron sobre la detención de un hombre identificado como Elías “N”, quien se desempeñaba como escolta de Farath y que presuntamente estaría relacionado con el crimen.

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