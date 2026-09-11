Padre de Shakira estaría al borde de la muerte tras delicado diagnóstico, aseguran: “Entre la vida y la muerte”

El nombre de Shakira vuelve a mencionarse en redes sociales y medios de comunicación, luego de que se revelara que su padre, William Mebarak, estaría grave de salud, al grado de asegurar que: “Está entre la vida y la muerte”.

Padre de Shakira con problemas de salud / Redes sociales

¿Qué problemas de salud ha enfrentado William Mebarak, padre de Shakira?

La salud de William Mebarak, padre de Shakira, es un tema que ha preocupado a fans y seguidores de la cantante mexicana, pues no es la primera vez en este año que sufre de algún padecimiento.

En mayo, Shakira tuvo una presentación histórica en las playas de Copacabana, Brasil, pero su concierto tuvo que atrasarse, pues se presumió que su papá tuvo un problema de salud:

Según una fuente del equipo de producción del evento que habló con Correio Braziliense, el padre de la cantante se enfermó y ella fue informada poco antes de subir al escenario. La artista pidió tiempo para recuperarse y no comenzó a la hora prevista. Reporte en redes

Durante 2025 también pasaba por un tema de enfermedad que no lo ponía entre “la vida y la muerte”, pero sí presentaba temas derivados de la edad, según Javier Ceriani:

El señor William Mebarak, que por cierto es muy buena persona, pues ustedes saben que ya tiene 93 años, que tiene problemas de Alzheimer, que tuvieron que colocarle una válvula porque le dio hidrocefalia, pero él sigue exactamente igual con el deterioro normal de una persona que tiene estos problemas de salud, pero no se ha muerto. No se ha agravado. Le sucede lo que a cualquiera que está así. Javier Ceriani

Shakira siempre ha mantenido este tipo de situaciones en privado, por lo que no se dijeron más detalles al respecto.

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Papá de Shakira estaría delicado de salud / Redes sociales

¿Quién asegura que el padre de Shakira está “entre la vida y la muerte?

Nuevamente es Javier Ceriani quien habla de la salud de William Mebarak, padre de Shakira, pues podría confirmar que se encuentra en estado grave, y debatiéndose entre la vida y la muerte:

Tiene un edema pulmonar, fuerte, grave y lo tiene entre la vida y la muerte. El cuadro se está complicando. Cuando ya se empiezan a llenar de agua los pulmones, la cosa se pone bien complicada. Javier Ceriani

El periodista no dio más detalles al respecto, solo añadió que se encuentra actualmente en un sanatorio, recibiendo los cuidados pertinentes para ayudar a que su salud mejore.

Por último, Ceriani le dedicó sus mejores deseos y elevó plegarias para que el señor Mebarak pueda salir de este delicado problema de salud.

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¿Quién es William Mebarak, padre de Shakira y cuál es su trayectoria?

William Mebarak Chadid es un escritor, periodista y empresario

Nació en 1931 y, cuando tenía nueve años, se trasladó a Colombia, país donde realizó diferentes trabajos, entre ellos joyero, profesor y locutor .

. Es padre de ocho hijos, entre ellos la reconocida cantante Shakira.

Durante su juventud contempló la posibilidad de dedicarse a la vida religiosa, pero finalmente abandonó esa idea debido a la oposición de su padre.

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