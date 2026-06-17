¿Shakira estrena romance? La captan con un actor mexicano en Los Ángeles y fotos desatan sospechas

Shakira vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que surgiera el rumor de que habría usado una doble en el evento inaugural del Mundial 2026 y ahora no precisamente por su música. La cantante colombiana fue captada junto al actor mexicano Manuel García‑Rulfo en un exclusivo hotel y, como era de esperarse, las imágenes encendieron el chisme en redes sociales. ¿Será que Shakira ya se dio una nueva oportunidad en el amor? Porque si es así sí, ya huele a nuevas canciones.

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Redes sociales

¿Shakira y Manuel García-Rulfo tienen un romance?

El encuentro entre Shakira y Manuel García‑Rulfo ocurrió en un reconocido hotel, donde ambos fueron vistos saliendo juntos. Las imágenes muestran a la intérprete de Las mujeres ya no lloran con un look relajado: jeans, botas altas, chamarra de piel y su icónica melena suelta.

Por su parte, el actor mexicano Manuel García‑Rulfo, conocido por proyectos como The Lincoln Lawyer, también optó por un estilo casual con jeans y chaqueta oscura. Lo que más llamó la atención fue la dinámica entre ambos: risas, cercanía y hasta el gesto de él abriéndole la puerta del auto a la cantante.

Estos detalles bastaron para que el nombre de Shakira y Manuel García‑Rulfo se posicionara entre las tendencias, alimentando los rumores de romance, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.

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¿Quién es Manuel García-Rulfo, el actor mexicano relacionado sentimentalmente con Shakira?

Manuel García‑Rulfo es un actor mexicano nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco. Desde joven mostró interés por las artes, llegando incluso a estudiar cine en Estados Unidos, lo que le permitió abrirse camino en la industria tanto en México como en Hollywood. Su estilo actoral se caracteriza por ser natural y versátil, lo que le ha ayudado a destacar en proyectos internacionales.

Entre sus mayores éxitos está su participación en películas de gran impacto como Los Siete Magníficos (2016), donde compartió créditos con Denzel Washington y Chris Pratt, así como Jurassic World: El reino caído (2018). Sin embargo, su salto definitivo a la fama global llegó con la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, donde interpreta al abogado Mickey Haller, papel que lo consolidó como protagonista y lo posicionó como uno de los actores mexicanos más relevantes en la actualidad.

A lo largo de su carrera, Manuel García‑Rulfo ha sido reconocido por su constancia y crecimiento en Hollywood, logrando abrir puertas para otros talentos latinos. Aunque suele mantener su vida privada lejos del ojo público, su trayectoria demuestra disciplina y talento, convirtiéndolo en una figura respetada que ha sabido equilibrar el cine comercial con proyectos de mayor profundidad actoral.

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¿Shakira busca un nuevo romance tras Gerard Piqué? Esto dijo sobre volver a enamorarse

Desde su mediática separación con Gerard Piqué en 2022, Shakira ha sido relacionada con varias figuras internacionales como Tom Cruise, Lewis Hamilton y Jimmy Butler. No obstante, ninguno de estos rumores se ha confirmado.

Hace unas semanas, la propia Shakira dejó clara su postura sobre el amor en esta etapa de su vida. En una entrevista, la cantante fue contundente al decir:

“No estoy pensando en futuras parejas. Solo estoy pensando en criar a mis hijos, tal vez cuando sean mayores o algo así. No lo sé. Ahora mismo estoy muy ocupada con mi carrera y mi vida”. Shakira