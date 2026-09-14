Hayden Panettiere habría muerto tras ingerir ‘pastilla letal’, revelan nuevos detalles de su deceso

La muerte de Hayden Panettiere dejó toda una serie de incógnitas que, hasta el día de hoy, no se han resuelto por completo y, mientras continúan las investigaciones, nueva información va surgiendo.

La mañana del 14 de septiembre se dio a conocer un nuevo detalle de las indagatorias que podría ayudar a esclarecer qué ocurrió con la actriz antes de su fallecimiento y que incluso involucró a la DEA en la investigación.

De acuerdo con medios internacionales, fuentes policiales creen que Hayden presuntamente habría ingerido una pastilla considerada como ‘letal’.

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Hayden Panettiere / Instagram

¿De qué murió Hayden Panettiere, actriz de Triunfos robados?

Hasta el momento, la causa oficial de muerte de Hayden Panettiere todavía no ha sido confirmada, pues los resultados toxicológicos continúan pendientes.

La actriz fue encontrada inconsciente y en paro cardiorrespiratorio el pasado 16 de agosto, en una residencia de Carolina del Sur, Estados Unidos, donde posteriormente fue declarada muerta a los 36 años. La autopsia preliminar no encontró señales de traumatismo que explicaran su fallecimiento, por lo que, hasta ese momento, no había indicios de violencia física que permitieran establecer que otra persona hubiera provocado su muerte.

A unos días del fallecimiento, la Administración de Control de Drogas (DEA) se involucró en las investigaciones del caso, particularmente para indagar el posible origen de los medicamentos que habría ingerido la actriz.

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Hayden Panettiere murió a los 36 años / Redes sociales

¿Por qué la DEA entró a las investigaciones sobre la muerte de Hayden Panettiere?

La DEA se involucró en las investigaciones luego de que inicialmente se manejara una posible sobredosis como una de las causas de muerte y ante la necesidad de determinar qué sustancias había consumido la actriz. Los exámenes toxicológicos serán clave para establecer la causa oficial del fallecimiento.

Además, la agencia se habría involucrado para rastrear el origen de las sustancias controladas y medicamentos encontrados en el lugar del fallecimiento. El día de su muerte, la pareja de la actriz, Brian Hickerson, entregó a las autoridades una bolsa con medicamentos y le habría administrado un fármaco utilizado para tratar casos de sobredosis por opioides.

En vida, la actriz ya había hablado abiertamente sobre sus problemas de adicción y el consumo de medicamentos controlados, por lo que la posible presencia de estas sustancias en el caso llevó a que agentes especializados en narcóticos se involucraran en la investigación.

Ahora, nuevos detalles de la investigación destaparon que Hayden habría consumido una pastilla adulterada con fentanilo, la cual se perfila como una de las principales líneas de investigación para determinar qué provocó su muerte.

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Hayden Panettiere / Redes sociales

¿Qué pasó con Hayden Panettiere y qué se sabe de la ‘pastilla letal’?

De acuerdo con información del medio TMZ, Hayden Panettiere habría tenido contacto con un supuesto proveedor de medicamentos en Los Ángeles antes de viajar a Carolina del Sur, lugar en el que murió.

Según la investigación, la actriz habría adquirido diferentes medicamentos durante el viaje, un día antes de su fallecimiento. Las autoridades ahora buscan determinar el origen de esas sustancias y rastrear al presunto proveedor.

La mañana del 16 de agosto, día de su muerte, Panettiere habría ingerido una pastilla que creía que era oxicodona. Sin embargo, investigadores sospechan que se trataba de una pastilla adulterada con fentanilo, un potente opioide, y que este medicamento podría estar relacionado con su fallecimiento.

Sin embargo, los resultados del examen toxicológicos siguen pendientes y la causa oficial de su muerte sigue bajo investigación. En su momento, surgió información de que Hayden Panettiere habría tenido una recaída en las adicciones en sus últimos meses de vida.

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