¿Hayden Panettiere quería despedirse de su hija? Aseguran que la actriz viajaría a verla pero ya no lo logró

La trágica muerte de la actriz Hayden Panettiere ha mostrado diversos aspectos de su vida que muchos desconocían. Una de ellas fue su hija, quien vive con el padre y que la intérprete pocas veces veía. Ahora, aseguran que Hayden estaba a punto de visitarla. ¿Presentía algo?

Departamentos donde fue hallada sin vida Hayden Panettiere / NY Post y redes sociales

¿Por qué la actriz Hayden Panettiere cedió la custodia de su hija?

Según lo dicho por la actriz Hayden Panettiere mientras seguía con vida, desde su embarazo las cosas estuvieron complicadas. Doctores mencionaron que su hija podía nacer con algunas problemas de salud, algo que la asustó en aquella época.

Durante el parto todo parecía complicarse más, tras una cirugía de tres horas, Hayden reveló que su útero se había infectado. Tras salir de esta situación, Panettiere contó en Red Table Talk que nunca sintió conexión con su hija.

Posteriormente, la actriz fue diagnosticada con depresión postparto:

Siempre había oído que las mamás sienten una oleada instantánea de amor en el momento en que ven a su bebé por primera vez, pero yo no sentí nada. Hayden Panettiere

Su relación con Wladimir Klitschko, padre de su hija, también cambió de forma drástica. Ambos se separaron y luego de haber sido tratada por su depresión, decidió ceder la custodia de la pequeña al exboxeador.

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Hayden Panettiere cedió la custodia de su hija a Wladimir Klitschko / Redes sociales

¿Hayden Panettiere iba a despedirse de su hija antes de morir?

En una entrevista otorgada por Erick Orellana (amigo y estilista de Hayden Panettiere) al medio Page six, reconoció que una de las intenciones que tenía en próximos días era el de visitar a su hija en Ucrania:

La vi por última vez hace unos meses. Hablaba de que deseaba tomarse unas vacaciones y de que quería ir a ver a su hija. Su hija siempre fue su prioridad absoluta. La amaba muchísimo. Erick Orellana

Recordemos que Panettiere fue señalada en redes sociales por “abandonar” a su hija y dejarla a su suerte junto a su padre.

Respecto a la muerte de Hayden, Erick no entiende lo que pudo haber pasado, incluso reiteró su idea de que se trató de un accidente, ya que la actriz sería incapaz de haber “dejado a la pequeña":

No puedo imaginar que esto sea otra cosa que un accidente, porque ella simplemente amaba a su hija y nunca la habría dejado. Erick Orellana

En su participación en el pódcast On purpose, la intérprete mencionó que buscaba viajar seguido para poder reunirse nuevamente con la pequeña:

Viajo tanto como puedo. La veo. Paso mucho tiempo con ella por FaceTime, pero hablamos de cosas realmente profundas. Hayden Panettiere

Aunque no se sabe si quería despedirse o algún otro fin, Hayden sí tenía la intención de ver personalmente a su hija próximamente.

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Erick Orellana, amigo de Hayden Panettiere / Redes sociales

¿En qué películas actuó Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere inició su carrera debutando en 1984, cuando apareció en la telenovela de ABC One Life to live, y con el paso de los años logró consolidarse como una de las actrices jóvenes más reconocidas de Hollywood.

Entre sus películas más reconocidas se encuentran:



Duelo de titanes,

Raising Helen,

Soñando con la fama,

Triunfos robados,

Te quiero, Beth Cooper,

Scream 4: Grita antes de morir,

Custodia y,

y, Scream 6: La gloria es de ellos.

Los resultados de la autopsia de Hayden Panettiere fueron compartidos hace apenas unas horas, y lo dicho en ellos ha dado de qué hablar.

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