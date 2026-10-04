¿Quién es Gypsy Rose? La oscura historia de la mujer cuyo prometido apareció muerto el día de su cumpleaños

¿La tragedia no deja en paz a Gypsy Rose? Cuando parecía que la mujer que inspiró series y documentales por el asesinato de su madre finalmente había encontrado estabilidad, una nueva muerte volvió a colocarla en el centro de los reflectores. Su prometido y padre de su hija, Ken Urker, fue hallado muerto el mismo día de su cumpleaños en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. ¿Quién es y qué realmente hay detrás de la muerte de su pareja? ¡Te contamos!

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¿Quién es Gypsy Rose?

¿Qué pasó con Ken Urker? El prometido de Gypsy Rose fue hallado muerto en su cumpleaños y surgen preguntas

La nueva tragedia comenzó el 1 de octubre, cuando Ken Urker, prometido de Gypsy Rose Blanchard y padre de su hija, fue encontrado muerto dentro de una vivienda en Raceland, Luisiana. Lo que más llamó la atención es que el hallazgo ocurrió justamente el día de su cumpleaños.

De acuerdo con los reportes, familiares pidieron una revisión de bienestar después de que Urker no se presentara a trabajar y dejara de responder llamadas y mensajes. La preocupación aumentó cuando tampoco abrió la puerta de su domicilio durante varias horas.

Cuando las autoridades ingresaron a la propiedad, encontraron a Ken tendido boca arriba sobre una cama. Según el informe, estaba frío al tacto y presentaba signos que llevaron a iniciar una investigación para determinar qué ocurrió durante sus últimas horas.

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¿Quién es Gypsy Rose?

¿Por qué la muerte de Ken Urker intriga a las autoridades?

La escena encontrada en la vivienda despertó numerosas preguntas. Cerca del cuerpo fueron localizadas jeringas, una sustancia en polvo de color marrón y una pistola enfundada sobre una mesa de noche.

Sin embargo, las autoridades precisaron que no existían evidencias de una herida de bala. Por ello, la investigación tomó otra dirección mientras los especialistas trabajan en los análisis toxicológicos.

A esto se suman declaraciones de familiares que señalaron que Ken atravesaba momentos complicados emocionalmente. Hasta ahora no existe una causa oficial de muerte y las autoridades insisten en que el caso permanece abierto.

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¿Quién es Gypsy Rose, la mujer que inspiró series, documentales y uno de los casos más impactantes de Estados Unidos?

Aunque hoy vuelve a ser noticia por la muerte de su prometido, Gypsy Rose Blanchard ya era una de las figuras más conocidas de los llamados casos de crimen real. Durante gran parte de su infancia fue obligada por su madre, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, a fingir enfermedades que nunca tuvo. Durante años utilizó silla de ruedas, fue sometida a tratamientos médicos innecesarios y vivió bajo un control extremo.

La historia conmocionó a Estados Unidos cuando se descubrió que muchas de las enfermedades eran falsas y que Gypsy había sido víctima de abusos relacionados con el síndrome de Munchausen por poderes, una situación que inspiró documentales, series y especiales televisivos.

¿Cómo pasó Gypsy Rose de víctima de abusos al asesinato de su madre Dee Dee Blanchard?

Con el paso de los años, Gypsy descubrió que podía caminar y entendió que gran parte de la realidad que conocía había sido construida por su madre. Buscando escapar de esa situación, inició una relación por Internet con Nicholas Godejohn, con quien terminó planeando el crimen que cambiaría su vida para siempre.

En junio de 2015, Dee Dee Blanchard fue asesinada dentro de su vivienda. Gypsy se declaró culpable de asesinato en segundo grado y pasó varios años en prisión, mientras Godejohn fue condenado a cadena perpetua.

Tras recuperar su libertad en tras 8 años de prisión (en 2023), la joven intentó reconstruir su vida junto a Ken Urker. Por eso, la inesperada muerte del hombre que se convirtió en su pareja y padre de su hija vuelve a colocar a Gypsy Rose en el centro de una historia tan perturbadora como las que la hicieron famosa.