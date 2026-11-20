Hace apenas unos días se dio a conocer la inesperada muerte de María Alicia Delgado, actriz y comediante que estuvo vigente por varias décadas, y ahora el gremio nuevamente se viste de luto al darse a conocer que una reconocida figura de la televisión y cine mexicano también dijo adiós.

¿Quién es el actor de “Rubí” y “Alebrijes y rebujos” que acaba de fallecer? Aquí te compartimos todos los detalles.

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¿Quién fue el actor de Rubí que murió a los 78 años de edad?

Este jueves 19 de noviembre de 2026, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales, dio a conocer el lamentable fallecimiento de Roberto Ruíz Meléndez, mejor conocido como Roberto Ruy a la edad de 78 años.

Por supuesto, la noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a más de uno, pues el actor se mantuvo vigente por varias décadas en el mundo de la televisión y el cine mexicano.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero ROBERTO RUÍZ MELÉNDEZ, “Roberto Ruy”, Socio Honorario de nuestro Sindicato. Actor de larga y reconocida trayectoria, cuyo trabajo y entrega dejan huella en nuestro gremio” Asociación Nacional de Actores (ANDA)

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¿Cuáles son las causas del fallecimiento de Roberto Ruy?

Hasta el momento el comunicado compartido por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) es la única información que se tiene respecto al fallecimiento de Roberto Ruy, pues ni familiares ni amigos se han pronunciado al respecto.

Ahora bien, respecto a las causas de muerte del actor, tampoco han sido clarificadas hasta el momento. Sobre su estado de salud tampoco hay más información que pudiera indicar que el histrión estuviera atravesando alguna enfermedad.

Como era de esperarse, en redes sociales los internautas reaccionaron al anuncio del fallecimiento de Roberto Ruy con mensajes de apoyo a la familia y condolencias:



“Qué triste. Descanse en paz”

“Siempre trabajaba en las novelas de Emilio Larrosa. QEPD”

“Dale Señor el descanso eterno”

Roberto Ruy actor de Rubí / Redes Sociales

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¿En qué novelas y películas participó Roberto Ruy?

Roberto Ruy estuvo vigente en el mundo de la farándula desde hace varias décadas, por lo que las producciones más emblemáticas en las que participó empiezan desde la década de 1970 y hasta 2024. Te compartimos las más destacadas:

En la televisión



Rubí - Don Napoleón

- Don Napoleón Alebrijes y rebujos - Miztli

Amy, la niña de la mochila azul - Juvenal

Hasta que el dinero nos separe

Esmeralda

Cuidado con el ángel

En el cine



Chabelo y Pepito contra los monstruos

Chabelo y Pepito detectives

La guerra santa

Cuerno de chivo

Roberto Ruy también formó parte de varios capítulos de programas como Mujer, casos de la vida real, La rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Su muerte se une a la de Ana María Arango, actriz que también participó en Mujeres asesinas.