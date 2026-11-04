Funeral de María Alicia Delgado reúne a famosos devastados: ¡Daniela Luján y Ricardo Margaleff presentes! FOTOS

Tras confirmarse la muerte de la actriz y comediante, María Alicia Delgado, diversos famosos reaccionaron al fallecimiento. Por otra parte, TVNotas logró entrar al funeral y pudimos ver a diversas figuras del espectáculo. Te mostramos las imágenes.

Este 4 de noviembre murió la actriz María Alicia Delgado / Mezcalent

¿De qué murió la actriz y comediante María Alicia Delgado?

Aunque en un principio no se habían confirmado las causas del fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado, también conocida como “la Abuela”, se ha manejado que la intérprete habría padecido cáncer.

Delgado llegó a ser uno de los rostros más queridos de la televisión mexicana, al participar en producciones emblemáticas, tanto de comedia como de melodrama, que han permanecido en la memoria del público.

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Confirmaron la muerte de María Alicia Delgado / Redes sociales

TVNotas presente en el funeral de la actriz María Alicia Delgado

Tras el lamentable fallecimiento de esta tarde de la actriz María Alicia Delgado, TVNotas se encuentra en el último adiós a la actriz.

Así luce el ataúd de la actriz María Alicia Delgado / Carlos Alfredo Monjaraz

Los encargados de la primera guardia de honor fueron sus compañeros del programa Tú crees, donde ella participaba.

Esta guardia la encabezaron el productor Pedro Ortiz de Pinedo y los actores:



Daniela Luján,

Ricardo Margaleff,

Ingrid Martz,

Tadeo Bonavides y

Lenny Zundel, entre otros.



Funeral de María Alicia Delgado / Carlos Monjaraz

Se espera que más figuras del espectáculo, amigos y colegas lleguen a lo largo de la noche para darle el último adiós a la actriz.

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Famosos presentes en funeral de María Alicia Delgado / Carlos Alfredo Monjaraz

Programas y series de María Alicia Delgado más conocidos de la televisión

María Alicia Delgado fue una de las actrices y comediantes más queridas por el público mexicano durante más de cuarenta años, por lo que su muerte ha conmocionado a la escena nacional.

Sus primeros pasos en televisión se dieron en programas como ¡Ah qué Kiko! y Dr. Cándido Pérez, aunque fue en ¡Anabel! donde alcanzó mayor reconocimiento. Después participó en Derbez en cuando, Cero en conducta y La parodia, entre otros.

Lejos de las comedias, María Alicia también estuvo presente en telenovelas como:



Carita de ángel,

De pocas, pocas pulgas,

Amy, la niña de la mochila azul,

Zacatillo y, más recientemente,

Monteverde y,

y, ¿Tú crees?

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