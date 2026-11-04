Muere María Alicia Delgado: Así hablaba de la discapacidad de su hijo, por la que no podía retirarse de la actuación

Durante la tarde de este 4 de noviembre se dio a conocer la muerte de la actriz María Alicia Delgado, parte del elenco de ‘Derbez en cuando’. Su deceso ocurre un año después de que sinceró con TVNotas sobre las razones que la mantenían vigente en la industria a sus más de 70 años. ¡Así hablaba de la discapacidad de su hijo!

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Muerte de la actriz María Alicia Delgado a los 77 años. / Archivo TVNotas

¿De qué murió la actriz María Alicia Delgado, conocida por ‘Derbez en cuando’?

Luego de que la periodista María Luisa Valdés informó en redes sociales el fallecimiento de María Alicia Delgado, la noticia fue confirmada por el sitio oficial de Televisa Espectáculos, donde se despidió a la actriz con un cálido mensaje:

“Nos unimos a la pena de familiares y amigos, así como de todo el público que la quería; por el lamentable fallecimiento este día de la actriz María Alicia Delgado”, se informó a través de redes sociales.

De inmediato, las muestras de solidaridad por parte de diversas personalidades del espectáculo no se hicieron esperar y, horas más tarde de que se confirmó la noticia, Foro TV indicó que la causa de su muerte habría sido cáncer, enfermedad que la acompañaba desde hace un año.

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¿Por qué María Alicia Delgado se mantuvo vigente hasta su último año de vida?

Tras el fallecimiento de la actriz María Alicia Delgado, se recordó que hace tan solo un año se sinceró con TVNotas sobre el padecimiento de su hijo, el cual la mantenía vigente en el medio artístico a sus 77 años.

En octubre de 2025 contó que se sentía obligada a apoyar económicamente a su hijo sordo de 28 años, quien estaba por terminar la carrera en Diseño gráfico, pero siempre debía llevar consigo aparatos auditivos para mejorar su calidad de vida. Dicha situación hacía que la actriz siguiera vigente, pues deseaba darle a su hijo una vida sin complicaciones.

“Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera de Diseño gráfico. Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo. Aún no podría retirarme. Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón”. María Alicia Delgado

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María Alicia Delgado se mantuvo vigente en la actuación hasta sus últimos días.

¿Cómo fue la trayectoria artística de María Alicia Delgado y cuáles fueron sus proyectos?

María Alicia Delgado fue una de las comediantes y actrices más queridas por el público mexicano a lo largo de más de cuatro décadas.

fue una de las comediantes y actrices más queridas por el público mexicano a lo largo de más de cuatro décadas. Su salto en la actuación lo dio con tan solo 26 años, luego de estudiar Sociología en la Universidad Autónoma de México (UNAM).

en la Sus primeros pasos en el medio los dio en programas como ¡Ah qué Kiko! y Dr. Cándido Pérez ; ¡Anabel! donde adquirió mayor notoriedad. Posteriormente, fue parte de Derbez en cuando, Cero en conducta, La parodia, entre otros.

y donde adquirió mayor notoriedad. Posteriormente, fue parte de entre otros. A lo largo de su trayectoria, también fue parte de melodramas como Carita de ángel, De pocas, pocas pulgas, Amy, la niña de la mochila azul y Zacatillo. Pero dentro de sus últimos proyectos se encuentran Monteverde y el programa de comedia ¿Tú crees?

Tras su fallecimiento, diversas personalidades se han manifestado, principalmente algunos de sus compañeros con los que tuvo la oportunidad de coincidir en Sabor a ti, su último proyecto en el que dio vida al personaje de ‘Carmen’.

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