¡Su brillo en la TV se apagó! Famosa revela que su enfermedad no es esclerosis múltiple, ¿por qué no puede hablar?

En el mundo del espectáculo las malas noticias no se detienen, tal como fue el caso del querido actor que murió a la edad de 44 años por condición mortal, ahora se da a conocer que una famosa actriz de Hollywood ha estado viviendo con una mal diagnóstico de esclerosis múltiple, ¿cómo se dio cuenta? Aquí te revelamos todos los detalles.

Christina Applegate tuvo mal diagnóstico por 5 años / Redes Sociales

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¿Quién es la actriz que fue mal diagnosticada con esclerosis múltiple?

Se trata nada más y nada menos que de Christina Applegate, una reconocida actriz estadounidense de 54 años, que se consolidó como uno de los referentes en comedias de cine y televisión desde finales de los años 80.

En su más reciente aparición en su podcast Messy, Christina Applegate, compartió una de las luchas más duras de su vida: enterarse que fue mal diagnosticada con esclerosis múltiple, una condición con la que vivió y por la que se trató por 5 años.

Applegate reveló que por recomendación de su médica, detuvo el tratamiento que estaba siguiendo para dicha condición, pues esperaban ver cómo iba a reaccionar su cuerpo. Sorprendentemente, un día de la nada, su doctora llegó y sin más le dijo: “Entró en mi habitación y me dijo: ‘Enhorabuena, no tienes esclerosis múltiple”.

Christina Applegate habla de la esclerósis múltiple / Redes Sociales

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¿Cómo reaccionó Christina Applegate ante la noticia del diagnóstico erróneo de esclerosis múltiple?

De acuerdo a sus dichos, luego de que su doctora le revelara que no tenía esclerosis múltiple, el diagnóstico erróneo no fue un alivio para ella, sino al contrario, pues desde su perspectiva, ahora está luchando contra una enfermedad desconocida, que no tiene nombre y que no sabe qué es.

“Yo no estaba nada contenta, todos los demás estaban muy contentos (…) Estoy de vuelta al punto de partida, sin saber qué me pasa”, aseguró la consolidada actriz de series y películas.

Christina Applegate y su enfermedad / Redes Sociales

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¿Cuáles fueron los síntomas que provocaron que Christina Applegate fuera diagnosticada con esclerosis múltiple?

La legendaria actriz de Hollywood fue diagnosticada con esclerosis múltiple por primera vez en 2021, luego de presentar severos episodios de pérdida de equilibrio, caídas, fatiga intensa, debilidad física, temblores y dificultad para hablar.

Luego de saber que no padece dicha enfermedad, Christina Applegate se encuentra en el limbo absoluto, pues hasta el momento no tiene un diagnóstico definitorio que le de claridad de lo que está pasando en su cuerpo. Desafortunadamente, la actriz ha declarado que se siente peor que antes, por lo que no ve nada positivo a la noticia que recibió por parte de sus médicos.

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