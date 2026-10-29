Muere actriz de ‘La ley y el orden’ mediante “asistencia médica” a dos décadas de su lucha contra el cáncer

A un mes de la muerte de la hija del actor Chad Lowe, la franquicia de ‘La ley y el orden’ se viste de luto nuevamente. En esta ocasión, por el fallecimiento de Barbara Barrie, a quien se le vio en algunos episodios de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’. La actriz de 95 años llevaba dos décadas luchando contra el cáncer. Te contamos lo que se sabe.

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Barbara Barrie actuó en ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’ / Redes sociales

Así se confirmó la muerte de Barbara Barrie, actriz de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’

La muerte de Barbara Barrie, actriz de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’, fue confirmada por sus allegados. Su representante, Gary Gesh, informó a NBC News este jueves 29 de octubre que el deceso de la celebridad fue “asistido médicamente de acuerdo con la ley de Asistencia Médica para Morir del Estado de Nueva York, de la cual ella era defensora y promotora”.

Esta ley permite a los adultos mayores con enfermedades terminales obtener medicamentos para poder terminar con sus vidas. Por otro lado, su hija, Janet Harnick, indicó que Barbara había sido diagnosticada con cáncer en etapa terminal y que había fallecido el miércoles 28 de octubre.

Cabe mencionar que, en su momento, Barrie se sinceró sobre el cáncer de colon que le detectaron en 1994, así como sobre la fibrosis pulmonar idiopática (un tipo de enfermedad pulmonar que afecta la respiración y causa fatiga).

“Llevo una vida muy plena y activa, pero lo que me depara el futuro es incierto y, a la vez, predecible”, manifestó hace ya algunos años.

Hasta el momento, se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que los fans han lamentado la noticia y le han deseado todo lo mejor para que puedan sobrellevar su luto.

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Barbara Barrie murió el pasado 28 de octubre / Redes sociales

¿Cuáles fueron las últimas palabras de Barbara Barrie, actriz de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’?

La última aparición de Barbara Barrie en televisión fue en 2024. En ese entonces, la actriz habló de muchos temas, incluyendo la primera vez que le diagnosticaron cáncer en 1994. Contó que fue difícil alternar sus quimioterapias con sus actividades laborales.

Recordó que, cuando estuvo trabajando en el programa ‘After-Play’, iba al hospital todos los jueves para su tratamiento. Por supuesto, el procedimiento la dejaba muy cansada y aprovechaba los tiempos libres de grabación para tomar “pequeñas siestas”.

Admitió que sus problemas de salud fueron un “punto de inflexión” en su vida y carrera: “Pensé: ‘Obviamente este trabajo significa algo para mí... si estoy dispuesta a pasar por esto para lograrlo’. Y lo hice porque quería contar la historia. No mi historia, sino la historia”, expresó.

Barbara Barrie tenía cáncer de colon / Redes sociales

¿Quién era Barbara Barrie, actriz de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’?

Barbara Barrie fue una actriz y escritora estadounidense. Originaria de Chicago, nació en 1931. Si bien es principalmente conocida por su participación en las primeras temporadas de ‘La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales’, también se le vio en otros proyectos como:

One Potato, Two Potato

Private Benjamin

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A lo largo de su carrera, ganó múltiples premios y hasta fue nominada al Óscar como Mejor Actriz de Reparto por la película Breaking Away. Se casó con el director, actor y productor Jay Malcolm Harnick, con quien tuvo dos hijos: Janet y Aaron. Quedó viuda en 2007.

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