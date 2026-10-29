Muere a los 86 años Patrick Stewart, famoso actor de ‘Star Trek’ y ‘X-Men’, ¿de qué murió?

Hace unos días, la muerte de Walter Koenig, actor de ‘Star Trek’, conmocionó al mundo del entretenimiento. Ahora, otro duro golpe sacude a los fanáticos de la emblemática franquicia.

Este jueves 29 de octubre se confirmó el fallecimiento del actor Patrick Stewart, reconocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en esa saga de películas.

¿Qué se sabe sobre la muerte del famoso actor y cómo han reaccionado las personalidades de Hollywood? Te contamos.

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Patrick Stewart / Redes sociales

¿Cómo se anunció la muerte de Patrick Stewart?

Fue a través del perfil oficial de Instagram de Patrick stewart que se publicó un comunicado para anunciar su muerte. De acuerdo con el mensaje, Patrick Stewart falleció el miércoles 28 de octubre, bajo el cuidado de su esposa, Sunny.

Asimismo, el comunicado señala que el actor estuvo acompañado por sus familiares y amigos, en un ambiente cálido y lleno de cariño, con música en vivo durante sus últimos momentos.

En la publicación también se destacó la extensa trayectoria de Patrick Stewart, quien dedicó varias décadas de su vida a la actuación y dejó una huella importante en la industria del cine y el entretenimiento.

“Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa en Los Ángeles, bajo el cuidado de su amada esposa Sunny (...) Ha sido sostenido en el cálido abrazo de familiares y amigos, rodeado de música en vivo, oración, lágrimas y risas... Será recordado por la dignidad, la compasión y la humildad que aportó a cada papel, en su arte y vida.” Familia de Patrick Stewart

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¿De qué murió el actor Patrick Stewart?

De acuerdo con el mismo comunicado en el que se anunció su fallecimiento, el actor enfrentó una breve lucha contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa que daña las células nerviosas y altera las sustancias químicas del cerebro que intervienen en funciones como el pensamiento, la memoria y el movimiento.

“Después de un breve y conmovedor viaje con la enfemedad de Alzheimer y la demencia de Lewy...” Familia de Patrick Stewart

Estos padecimientos se mantuvieron en privado tanto por el actor como por su familia, pues no se había dado a conocer públicamente que atravesara por una situación delicada de salud. Fue hasta el anuncio de su fallecimiento cuando sus seres queridos revelaron que había enfrentado ambas enfermedades.

Anteriormente, se había informado que Patrick Stewart presentaba algunos problemas de salud, entre ellos afecciones cardíacas y dolores articulares crónicos. Sin embargo, en el comunicado de su familia no se señaló que estos padecimientos estuvieran relacionados con su muerte.

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Murió a los 86 años Patrick Stewart / Redes sociales

¿Quién fue Patrick Stewart y cuál fue su trayectoria?

Patrick Stewart fue un reconocido actor británico que construyó una trayectoria de más de seis décadas en el teatro, la televisión y el cine.

Uno de sus papeles más importantes fue el del capitán Jean-Luc Picard en la serie ‘Star Trek’, que protagonizó entre 1987 y 1994. Posteriormente, retomó este personaje en varias películas de la franquicia y en la serie ‘Star Trek: Picard’, estrenada en 2020.

Asimismo, alcanzó la fama internacional al interpretar al profesor Charles Xavier, también conocido como el ‘profesor X’, en la saga de películas ‘X-Men’.

Además de su trabajo en grandes producciones de Hollywood, Stewart desarrolló una importante carrera teatral, especialmente en obras de William Shakespeare. Formó parte de la Royal Shakespeare Company desde 1966 y recibió diversos reconocimientos por su trabajo artístico. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus contribuciones al teatro.

Entre sus últimos proyectos de cine destaca ‘Avengers: Doomsday’, que se estrenará el próximo diciembre y en la que dio vida nuevamente al ‘profesor X’. Incluso, se decía que esta podría ser la última película del actor, debido a su avanzada edad; pero él mismo desmitió esa versión.

Recientemente, Hollywood ha resentido la pérdida de varias figuras; pues hace poco tiempo también se dio a conocer la muerte de Tom Skerritt, actor de películas como ‘Alien’ y ‘Top Gun’.

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