Famoso actor de ’Alien’ y ‘Top Gun’ muere a los 93 años, ¿qué le pasó?

Desafortunadamente las muertes de grandes figuras de la pantalla siguen dando de qué hablar, pues hoy no solo trascendió el deceso de la actriz de “El amor tiene cara de mujer”, sino que ahora se informa la partida de un querido actor de Hollywood; ¿qué le pasó? Aquí te lo contamos.

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Tom Skerritt murió a los 93 años / Redes Sociales

¿Qué actor de Top Gun murió a la edad de 93 años?

Se trata del legendario actor Tom Skerritt, quien se hizo conocido por estar en importantes producciones de Hollywood, como el caso de “Top Gun” y “Alien”.

La noticia de su fallecimiento tomó por sorpresa a los amantes del séptimo arte, luego de que este jueves 22 de octubre de 2026 se diera a conocer el sensible fallecimiento de Tom a través de un comunicado difundido por su representante Susan Madore. En el mismo, reconocían la carrera que el actor había construido y también el gran ser humano que siempre fue.

“Si bien el mundo conoció a Tom por su extraordinaria carrera como actor, nosotros lo conocimos por su sentido del humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que aportó a nuestras vidas” Susan Madore

Tom Skerritt murió a los 93 años / Redes Sociales

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¿Cuál es la causa de muerte de Tom Skerritt?

En el mismo comunicado compartido por su representante, se deja entrever que la muerte del legendario actor se dio bajo circunstancias naturales. Hasta el momento no se tienen más detalles sobre el estado de salud Tom Skerritt hasta antes de su deceso.

Como era de esperarse, sus familiares cercanos se pronunciaron ante tan desgarradora pérdida asegurando que habían sido 93 años sabiduría, generosidad y un sentido del humor excepcional: “estamos destrozados por su pérdida”.

Tom Skerritt, actor de Hollywood / Redes Sociales

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¿Quién era Tom Skerritt y en qué producciones de Hollywood trabajó?

Desde muy joven Skerritt decidió que quería hacer del cine su forma de vida, por lo que se inició en el mundo del séptimo arte logrando acumular una sólida carrera que superó las seis décadas. Entre sus papeles más destacados están



Capitán Dallas en Alien: El octavo pasajero (1979)

Comandante Mike “Viper” Metcalf en Top Gun (1986)

Sheriff Jimmy Brock en Picket Fences (1993) - En esta serie logró llevarse el Emmy como mejor actor principal en una serie dramática en 1993.

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