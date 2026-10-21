Mhoni Vidente lanza ESTREMECEDORA revelación sobre la muerte del sacerdote de Guayaquil, ¿se vienen más pérdidas?

Desafortunadamente en los últimos días se han registrado diferentes tragedias, como la muerte de la exreina de belleza mexicana que fue encontrada en su hogar, y sin contar también con el inesperado deceso de un sacerdote de Guayaquil.

Sobre esta última tragedia es que Mhoni Vidente se ha pronunciado, lanzando un inesperada teoría que ya le puso los pelos de punta a más de uno, ¿qué dijo la pitonisa? Aquí te compartimos todos los detalles.

Mhoni Vidente / IG: @mhoni1

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¿Qué le pasó al sacerdote de Guayaquil durante la misa?

Mientras se encontraba en medio de una misa que estaba siendo transmitida en vivo, el padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari falleció de manera repentina a causa de un fuerte golpe provocado por una inmensa cruz de madera que se encontraba en la zona del altar de la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Guayaquil, Ecuador.

En los videos compartidos en redes sociales, se ve al sacerdote mientras está oficiando la misa y, de un momento a otro, la estructura se desprende y cae directamente en la cabeza del religioso, provocándole un traumatismo que finalmente lo dejó sin vida.

El sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari muere aplastado / Redes sociales

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la muerte del sacerdote de Guayaquil en la misa que estaba oficiando?

Luego de que la terrible muerte del sacerdote Patricio Alfredo Sánchez Molinari se volviera viral en redes sociales, muchos salieron a dar su opinión al respecto, entre ellos Mhoni Vidente, quien aseguró que lo que le había pasado al religioso obedecía directamente a los planes del maligno.

La vidente aseguró que el ataque al sacerdote de Guayaquil era una especie de venganza por no haber podido llevarse a la autoridad máxima de la iglesia católica, el Papa León XIV, quien actualmente se encuentre recuperándose por una adenocarcinoma pulmonar.

“Lucifer esperaba llevarse al Papa, a quitarle la vida, y como no pudo, manda manifestaciones malignas en el mundo entero” Mhoni Vidente

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¿Son reales los dichos de Mhoni Vidente sobre las fuerzas malignas en contra de la iglesia católica?

Aunque muchos podrían pensar que la pitonisa está equivocada, un reciente caso ocurrido en Colombia le está dando más peso a lo dicho por Mhoni Vidente respecto a los ataques a la iglesia católica.

Pues tras viralizarse la tragedia ocurrida en Guayaquil, ahora se está haciendo viral el video de un sacerdote colombiano que al intentar limpiar la luz de su parroquia, esta se le cae encima de la cabeza, provocándole lesiones leves.

Afortunadamente el sacerdote oriundo de Colombia sigue con vida, sin embargo, la similitud de ambos accidentes está provocando que muchos creyentes empiecen a creer en que cosas peores están por venir en contra de los siervos de Dios.

Como si no fuera suficiente, en las últimas horas se ha hecho viral la escena de una película mexicana que podría indicar la muerte del Papa, ¿coincidencia o escalofriante predicción?