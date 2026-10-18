¡TRAGEDIA en plena misa! Sacerdote muere tras caerle una enorme cruz en la cabeza: “Vamos a morir” VIDEO

La muerte de Lucian Piane, quien falleció tras ser atropellado, conmocionó a sus seguidores. Ahora, otra tragedia ha dado la vuelta al mundo y generado impacto en redes sociales.

Se trata de un sacerdote que murió mientras oficiaba una misa en Ecuador, luego de que una enorme cruz de madera cayera sobre su cabeza.

¿Cómo ocurrió el trágico accidente? Te contamos.

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Muere sacerdote en plena misa / Canva

¿Quién fue el sacerdote que murió en plena misa?

El sacerdote que murió durante una misa en Ecuador fue identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, Ecuador.

El sacerdote pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor, también conocida como los misioneros redentoristas, y ejerció durante varios años como párroco de la iglesia San Lorenzo de Vinces, en la provincia ecuatoriana de Los Ríos.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su fallecimiento mediante un comunicado en el que expresó sus condolencias a la comunidad redentorista, así como a sus familiares y amigos.

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre para gozar de su presencia y su gloria.” Arquidiócesis de Guayaquil

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Arquidiócesis de Guayaquil confirmó la muerte del sacerdote / Facebook

¿Cómo fue el momento en que una enorme cruz cayó sobre el sacerdote?

La misa en la que todo sucedió era transmitida en vivo por redes sociales, por lo que el accidente quedó registrado en video.

En las imágenes se observa al sacerdote frente al altar mientras una feligresa lee una oración. De pronto, la enorme cruz de madera que se encontraba detrás de él se desprende de la pared y cae sobre su cabeza. El fuerte impacto lo derriba y la cruz queda sobre el altar.

Tras el accidente, se escuchan gritos de angustia y desesperación. Varios asistentes se acercan rápidamente para auxiliar al sacerdote, mientras otros piden ayuda y solicitan que llamen a una ambulancia, sin una aparente reacción del religioso.

IMÁGENES SENSIBLES

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TRAGEDIA EN ECUADOR! Un sacerdote murió tras ser golpeado por una enorme cruz que cayó sobre él mientras celebraba una misa. La impactante escena fue presenciada por los feligreses y quedó captada en una transmisión en vivo. https://t.co/9L9kLb5rTz — Momentos Virales (@momentoviral) October 18, 2026

¿El sacerdote Patricio Sánchez sabía que iba a morir? Esto dijo en su último sermón

Tras la tragedia, comenzaron a circular en redes sociales clips de distintos momentos de la última misa del sacerdote Patricio Sánchez.

Uno de ellos llamó especialmente la atención, pues muestra el último sermón que el religioso ofreció a los fieles antes del accidente. En su discurso, reflexionó sobre cómo muchas personas dejan de valorar la vida por estar distraídas con el celular, las preocupaciones cotidianas y los asuntos materiales, en lugar de dedicar tiempo a Dios.

Sin embargo, una de sus frases cobró un significado especial después de su fallecimiento: “Todos vamos a morir”. Las palabras del sacerdote despertaron la curiosidad de los internautas, quienes relacionaron su reflexión con la tragedia e incluso se preguntaron si habría sido una especie de predicción de su propia muerte.

“Queridos hermanos, hoy día todos los que estamos aquí también vamos a morir (...) Que Dios nos acompañe.” Sacerdote Patricio Sánchez

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