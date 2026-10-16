Muere colaborador de noticiario de TV a horas de haber participado en programa: Filtran VIDEO de última aparición

Han pasado solo unas horas de que trascendiera el fallecimiento de la periodista deportiva, Milagros Cofiño, en un hecho que llenó de tristeza a colaboradores, colegas y seguidores de la televisión hispana.

Ahora, la televisión latinoamericana ha perdido a una importante y querida figura en el mundo de las noticias, pues este viernes 16 de octubre se confirmó que uno de sus colaboradores murió de manera inesperada, a solo horas de haber estado presente en la emisión. ¿De quién se trata?

Muere repentinamente un colaborador de noticiero, a horas de última emisión / Canva

¿Qué colaborador de noticiario murió tras participar en un programa de televisión?

Fernando Confessore se consolidó en Argentina como uno de los presentadores del clima más reconocidos del país, además de ser colaborador de las cadenas TN (Todo Noticias) y El Trece.

Su fallecimiento llegó de manera inesperada a sus 58 años, luego de haber participado horas antes en su tradicional segmento, en el cual, compartía el pronóstico del tiempo en ciudades de aquel país.

La propia cadena TN fue la encargada de confirmar la muerte de Confessore:

Fernando Confessore tenía 58 años y sufrió un infarto en su casa, de madrugada. Todos Nosotros vamos a extrañarte. TN

Miles de internautas se hicieron presentes en los comentarios, sorprendidos por lo repentino del suceso, recordando a “Confe” (como le decían de cariño) como parte fundamental en el pronóstico del tiempo.

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Muere Fernando Confessore, meteorólogo / Redes sociales

¿De qué murió Fernando Confessore, el famoso meteorólogo argentino?

Tras revelarse su muerte, televidentes y público en general comenzaron a preguntarse sobre las posibles causas del fallecimiento, ya que horas antes parecía estar gozando de buena salud.

Según los primeros reportes, Confessore murió tras sufrir un infarto fulminante en su domicilio . De manera paralela, la cadena televisiva publicó su última aparición EN VIVO, contando sobre el clima que le esperaba a Argentina.

Algo que denotaron sus propios compañeros, es que durante su última emisión en vivo, Confessore hizo hincapié en que “él estaría siempre”, asegurando que pudo haberse tratado de una despedida. Te dejamos el video.

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¿Quién era Fernando Confessore?

Fernando Confessore construyó una carrera sólida en la televisión de su país, tanto como presentador del clima, como columnista. Su popularidad creció gracias a su labor en dos de las cadenas más importantes: TN y El Trece.

Además de su trabajo en TV, Confessore compartía en sus redes sociales algunos análisis y actualizaciones de los próximos huracanes y fenómenos meteorológicas de importancia. En Instagram reunió a más de 100 mil seguidores.

Amigos, colegas y seguidores continúan despidiéndose de Confessore en su última publicación, recalcando la huella que dejó en todos ellos.

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