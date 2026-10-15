Muere periodista y conductora deportiva tras estar al frente de programas de la TV hispana: “Fue un ángel”

A meses de que el periodismo deportivo mexicano, Manuel Hernández, muriera previo al Mundial 2026, otra figura de la televisión fallece de manera repentina.

Una tristeza inunda las redes sociales, luego de que se confirmara la sorpresiva muerte de una periodista deportiva, recordada por su participación en diversos programas de deportes, en una noticia que ha impactado al mundo de la televisión. Te contamos de quién se trata.

Muere periodista y exconductora deportiva, ¿quién era? / Canva

¿Qué periodista deportiva murió de manera repentinamente hace unas horas?

El periodismo atraviesa una difícil jornada, pues este martes 15 de octubre trascendió que la reconocida periodista deportiva, Milagros Cofiño, falleció de manera repentina.

Cofiño se ganó el cariño del público y de sus colegas durante su destacado paso por el canal deportivo Meridiano TV. Algunos colegas del ámbito la despidieron en sus cuentas oficiales:

Dolorosa noticia entrarme del fallecimiento de una de las personas más maravillosas que conocí en la televisión. Dios te tenga en su gloria querida amiga. Descansa en paz, Milagros Cofiño. Richard Méndez, periodista

Así como Richard, miles de internautas se han unido a la pena, asegurando que Milagros era una de las personas que más admiraban en la televisión, gracias a su trabajo en el ámbito deportivo.

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Confirman muerte de Milagros Cofiño / Redes sociales

¿De qué murió la periodista deportiva Milagros Cofiño?

Hasta el momento de esta nota, no se han confirmado las causas de muerte de la periodista deportiva Milagros Cofiño. Tampoco se sabe de algún padecimiento que haya enfrentado en épocas recientes.

Es importante señalar que Cofiño vivía en España, alejada de la televisión y de los programas por las que se hizo conocida en casi todo el continente americano: “ Mili fue un ángel ”, dijo Richard Méndez (cronista deportivo).

En España construyó su vida familiar junto a su pareja sentimental, Guillermo Guerra, y sus dos hijos pequeños. Fue en ese país donde la sorprendió la inesperada partida.

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La periodista, Milagros Cofiño, muere / Redes sociales

¿Cuál fue la trayectoria de la periodista deportiva Milagros Cofiño?

Su trayectoria estuvo ligada directamente en Meridiano Televisión, empresa en la que ella realizaba cobertura de algunos partidos, entrevista y diversos análisis en encuentros del futbol venezolano.

Cofiño laboró durante años en el Bloque de Armas (grupo editorial) y dejó una huella entre compañeros y televidentes por su carisma, profesionalismo y energía.

Meridiano Televisión es el canal del grupo, lanzado en 1997 como el primer canal de TV venezolano dedicado exclusivamente al deporte nacional e internacional. Otro de los periodistas más importantes del país, Fernando Petrocelli, dijo lo siguiente:

Que tristeza recibir la noticia del fallecimiento de Milagros Cofiño. Mili era una tremenda chama, alegre, cariñosa, muy talentosa y trabajadora. Con un carisma que contagiaba. Descansa en paz, Mili. Te vamos a recordar siempre. Fernando Petrocelli

El mundo del deporte despide a una de sus figuras más importantes, mientras internautas comparten videos de sus mejores momentos en televisión.

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