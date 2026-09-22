Muere productora de televisión tras denunciar a excompañero por presunto abuso, ¿qué le pasó?

El mundo de la televisión ha sufrido importantes pérdidas en las últimas horas, empezando por el asesinato de ‘la China’ Polo, en Perú.

Ahora, se ha dado a conocer la trágica muerte de una importante personalidad de la televisión estadounidense, quien fue hallada sin vida en su residencia de Florida, años después de haber denunciado a uno de sus excompañeros. ¿De quién se trata y qué fue lo que pasó?

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La productora de televisión fue hallada sin vida / Pixabay

¿Quién era la exproductora de FOX News hallada sin vida en Florida?

Se trata de Jennifer Eckhart, una periodista y productora de televisión, quien trabajó durante aproximadamente siete años en FOX News como productora. También tuvo experiencia en otros medios como ESPN Radio, PBS y Fox Nation.

La periodista, de 36 años, nació en Miami, Florida, y posteriormente desarrolló una carrera como periodista y conductora de podcast.

Su nombre cobró más relevancia en 2020, cuando presentó una demanda contra su entonces compañero y presentador de FOX News, Ed Henry, a quien acusó de abuso y agresión sexual.

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Jennifer Eckhart / Redes sociales

¿Cómo murió Jennifer Eckhart?

La productora fue hallada sin vida el pasado 19 de septiembre en su residencia de Florida. De acuerdo con el reporte de las autoridades, su madre fue quien alertó a los servicios de emergencia después de encontrarla en su casa.

Los primeros informes señalaron que los agentes encontraron a la periodista en el baño, con un cuchillo cerca de ella y lesiones por cortes. Posteriormente, las autoridades del condado confirmaron que su muerte fue determinada como un suicidio.

La investigación inicialmente contempló otras posibilidades, pero finalmente las autoridades clasificaron el fallecimiento como suicidio; aunque señalaron que todavía estaban pendientes algunos resultados toxicológicos.

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La denuncia de Jennifer Eckhart contra su excompañero Ed Henry

En 2020, Jennifer Eckhart presentó una demanda contra Ed Henry, quien era conductor de FOX News y acusó de haberla agredido sexualmente. De acuerdo con la denuncia, los hechos habrían ocurrido durante el tiempo en que ambos trabajaban en FOX News.

La periodista afirmó que Henry comenzó a acercarse a ella cuando tenía 24 años y que habría utilizado su posición dentro de la empresa para ejercer control y presión sobre su carrera. En su demanda también señaló que fue víctima de una agresión sexual en 2017 y describió el episodio como una violación. Henry negó las acusaciones y sostuvo que la relación entre ambos había sido consensuada.

Tras conocerse las acusaciones, FOX News despidió a Henry en julio de 2020.

En un inicio, se especuló que este episodio de la vida de Jennifer tendría relación son su muerte. Sin embargo, esto se mantiene como especulación y no hay elementos que lo respalden.

En Estados Unidos, también falleció hace unos días una reconocida locutora de radio, tras pedir asistencia médica para morir.

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