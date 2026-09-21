Muere reconocida locutora de radio tras recibir asistencia médica para partir: “Su cuerpo estaba fallando”

Hace unos días, la periodista Eliana Moreno perdió la vida en un accidente de helicóptero en Los Ángeles. Ahora, otra reconocida personalidad de los medios de comunicación falleció.

Se trata de una reconocida locutora de radio que tuvo una amplia trayectoria en medios de comunicación y que murió de una forma poco común, pues decidió recurrir a la asistencia médica para morir después de enfrentar una delicada condición de salud.

¿Qué pasó con la locutora y por qué tomó esta decisión? Te contamos.

Leer: Ganador de La voz muere a los 43 años: lo encuentran sin vida en un lago, ¿qué pasó?

Locutora de radio / IA

¿Quién era la reconocida locutora de radio que murió por asistencia médica?

La locutora que murió a los 82 años por asistencia médica fue Judy Markey, una destacada comunicadora estadounidense que construyó gran parte de su trayectoria en la radio de Chicago.

Markey estudió periodismo en la Universidad Northwestern y, antes de consolidarse como locutora, trabajó como escritora.

Alcanzó gran popularidad gracias al programa ‘Kathy and Judy Show’, que condujo junto a Kathy O’Malley desde 1989 hasta 2009 y alcanzó un amplio reconocimiento en los medios de comunicación estsdounidenses.

Leer: Muere querida conductora y actriz latina de famosa serie, tras batalla contra el cáncer: ¡Recién cumplió años!

Judy Markey murió a los 82 años / Facebook

¿Por qué decidió poner fin a su vida mediante asistencia médica para morir?

Judy Markey enfrentó durante años un trastorno neurológico degenerativo que provocó un deterioro progresivo de su estado de salud.

De acuerdo con Kathy O’Malley, su amiga y compañera en el programa ‘Kathy and Judy Show’, Markey comenzó a experimentar problemas de equilibrio, dolor y dificultades para realizar algunas actividades. La comunicadora podía sentir que su cuerpo estaba empeorando y decidió no prolongar durante años el sufrimiento y dolor que experimentaba.

O’Malley explicó que tanto ella como Markey habían apoyado durante mucho tiempo el derecho a recurrir a la asistencia médica para morir. Por ello, cuando la salud de Judy comenzó a deteriorarse cada vez más, tomó la decisión de viajar a Suiza para morir bajo sus propios términos.

“Su cuerpo realmente estaba fallando. Ella lo sentía, y aquellos de nosotros que la amábamos podíamos ver que se estaba desacelerando, que tenía problemas con el equilibrio, el dolor...” Kathy O’Malley

Leer: Muere querido cantante nominado al Grammy tras estar hospitalizado en estado crítico: “Un talento irrepetible”

Judy Markey / Redes sociales

¿Qué dijo la familia de la locutora Judy Markey sobre su decisión de morir?

Los seres queridos de Judy Markey en todo momento respetaron y respaldaron la decisión de la periodista sobre morir de una manera digna y a su modo, frente a la condición de salud con la que vivía.

Su esposo contó que incluso en sus últimos momentos, Judy mantuvo su sentido del humor. Contó que Judy comió una barra de chocolate y bromeó sobre un dolor de cabeza que tenía. Cuando él le preguntó si quería tomar un analgésico, ella respondió con humor que quería algo un poco más fuerte, provocando risas entre las personas que la acompañaban.

Por su parte, su amiga y compañera de trabajo Kathy O’Malley explicó que ambas habían apoyado durante mucho tiempo la asistencia médica para morir y que conocía la decisión de Markey desde al menos un año antes de su fallecimiento.

Leer: Asesinan al influencer Emerson Rey y a su padre a plena luz del día; familiares estarían involucrados