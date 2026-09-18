Muere querido cantante nominado al Grammy tras estar hospitalizado en estado crítico: “Un talento irrepetible”

A inicios de este 2026 se confirmó la muerte de LaMonte McLemore, cantante ganador del Grammy, luego de sufrir un derrame cerebral que le terminó costando la vida.

El mundo de la música y el teatro musical está de luto por la muerte de un reconocido cantante y compositor estadounidense, quien alcanzó gran popularidad durante la década de los 90. Su fallecimiento llegó a los 56 años y con un gran legado detrás. Te contamos de quién se trata.

Muere cantante ganador del Grammy, tras ser hospitalizado / Canva

¿Qué cantante ganador del Grammy murió recientemente tras estar hospitalizado?

Se trata del compositor y cantante Duncan Sheik, quien se hizo mundialmente conocido gracias a la canción “Barely breathing, éxito que recorrió el planeta durante el año de 1996 y 1997.

La noticia se conoció después de que las redes sociales oficiales del cantante informaran que permanecía hospitalizado en estado crítico, aunque estable.

Ante la situación, sus familiares solicitaron privacidad y agradecieron las muestras de cariño y apoyo que recibió durante sus últimas horas:

El mundo ha perdido un talento irrepetible y una voz profundamente influyente en la música y el teatro. Desde su éxito “Barely breathing”, nominado al Grammy, hasta su innovador trabajo en Spring Awakening, reconocido con premios Tony y Grammy, el arte de Duncan conmovió a muchas personas y deja una huella imborrable en el panorama cultural. Familia de Duncan Sheik

En comentarios miles de internautas y colegas se despidieron de Sheik y le agradecieron por su entrega en el mundo de la música.

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Confirman muerte de Duncan Sheik / Redes sociales

¿De qué murió el cantante Duncan Sheik?

De acuerdo con declaraciones de su madre, Suzanne Sheik, al diario The New York Times, el músico murió el jueves 17 de septiembre en Manhattan debido a una falla orgánica .

Pidieron no especular sobre la forma y demás cosas, pues han surgido varias teorías alrededor de Duncan, ya que seguidores recuerdan que el intérprete tuvo problemas con el alcoholismo, mismo que lo llevó a cancelar su gira en 2011.

No se sabe exactamente qué fue lo que le ocasionó dicha falla orgánica, pudo ser una grave infección bacteriana, o un traumatismo severo, según el portal de la Clínica Universidad Navarra.

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¿Cuáles son las canciones de Duncan Sheik más conocidas?

Duncan Sheik consiguió reconocimiento internacional en 1996 con “Barely Breathing”, uno de los temas más recordados de la música pop de aquella década. La canción formó parte de su álbum debut, titulado Duncan Sheik, y rápidamente comenzó a escalar posiciones en las listas de popularidad.

El sencillo alcanzó el puesto número 16 del Billboard Hot 100 y permaneció durante 55 semanas en la lista. Su éxito también le permitió recibir una nominación al Grammy en la categoría de mejor interpretación vocal pop masculina.

Posteriormente lanzó canciones como:



“Home” “She Runs Away” “That Says It All” “Nicholas Drake” “Bite Your Tongue” “On a High” “Half-Life” “For You”, entre muchas otras.

Duncan Sheik participó en proyectos teatrales. Entre ellos estuvo “ American Psycho ”, adaptación musical de la novela de Bret Easton Ellis.

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