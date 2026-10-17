Encuentran sin vida a famoso actor de telenovelas afuera de su departamento, ¿qué le pasó?

Luego de la sorpresiva muerte del presentador Fernando Confessore, ocurrida a pocas horas de su última participación en televisión, otra lamentable pérdida vuelve a vestir de luto a la industria del entretenimiento.

Y es que se dio a conocer el fallecimiento de un famoso actor de telenovelas, quien murió a los 65 años y fue encontrado sin vida en el edificio donde vivía.

¿Qué se sabe sobre esta sensible pérdida? Te contamos.

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Muere querido actor, hallado sin vida. / Canva

¿Quién fue el actor que falleció y fue hallado fuera de su departamento?

Se trataba de Gabriel Prieto, reconocido actor chileno de teatro y televisión, quien falleció a los 65 años. A lo largo de más de cuatro décadas de carrera, se convirtió en una figura destacada de la actuación en Chile, por sus participaciones telenovelas y series que tuvieron mucho éxito.

Además de su trabajo frente a las cámaras, fue uno de los fundadores de la compañía teatral ‘Teatro aparte’ y se dedicó cerca de 28 años a la docencia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde contribuyó a la formación de nuevas generaciones de actores.

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El actor, Gabriel Prieto, murió a los 65 años / Redes sociales

¿Cómo anunciaron la muerte de Gabriel Prieto?

El fallecimiento del actor, Gabriel Prieto, fue confirmado desde el domingo 11 de octubre de 2026 por ChileActores, la Corporación de Actores y Actrices de Chile, que compartió un mensaje de despedida para recordar su trabajo y su legado artístico.

La organización expresó su tristeza por la pérdida y destacó el cariño, la energía y la contribución de Prieto al mundo de la actuación.

“Con profunda tristeza y dolor lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Gabriel Prieto Escobar. Gabriel fue un destacado artista de nuestro colectivo. Hoy lo despedimos con mucha pena, gratitud y amor.” ChileActores

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Con profunda tristeza y dolor lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero y amigo, Gabriel Prieto Escobar. Gabriel fue un destacado artista de nuestro colectivo. Hoy lo despedimos con mucha pena, gratitud y amor. Su legado ya es parte de nuestra historia https://t.co/CQgOl7VOgI — Chileactores (@Chileactores) October 11, 2026

¿Qué se sabe sobre la muerte de Gabriel Prieto?

En un primer momento no se habían dado a conocer públicamente las causas del fallecimiento. Sin embargo, días después, la actriz Magdalena Max-Neef, amiga de Gabriel, relató cómo fueron los últimos minutos del actor.

De acuerdo con su testimonio, el actor llevaba aproximadamente un mes y medio viviendo en un nuevo departamento. El día de su muerte, había bajado a la conserjería para recoger unos medicamentos cuando comenzó a sentirse mal.

La actriz explicó que Gabriel intentó regresar a su vivienda, pero no alcanzó a entrar. Se sentó en el suelo y se desvaneció, y después, una vecina lo encontró. La actriz señaló que el intérprete no llevaba consigo documentos ni teléfono celular, por lo que no fue sencillo contactar a alguien para que lo auxiliara.

Según su testimonio, Gabriel Prieto sufrió un ataque cardíaco.

“Él estaba en un departamento nuevo, donde nadie lo conocía, había llegado hace como un mes y medio (...) cuando le vino… finalmente fue un ataque cardíaco, había bajado a la conserjería a buscar unos remedios... Subió al segundo piso, donde estaba su departamento, caminó y no alcanzó a entrar, se sintió mal, se sentó en el suelo y se desvaneció. Lo encontró una vecina y no sabía qué hacer o a quién llamar” Magdalena Max-Neef

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