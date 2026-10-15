Adiós a una leyenda: muere actor de La Reina del Sur y Pasión de Gavilanes; así lo despidieron en redes

La reina del sur y Pasión de Gavilanes están de luto. Un reconocido actor colombiano, que también participó en una exitosa serie sobre Pablo Escobar, murió este jueves 15 de octubre a los 72 años. ¿Quién era y qué se sabe de su muerte?

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¿Quién fue el actor de La reina del sur y Pasión de Gavilanes que murió este 15 de octubre?

Germán Quintero, actor colombiano de La reina del Sur y Pasión de Gavilanes, murió a los 72 años de edad este jueves 15 de octubre de 2026, según la información difundida por medios colombianos.

La noticia del fallecimiento de Germán Quintero fue dada a conocer en redes sociales y, de acuerdo con los primeros reportes, confirmada por su familia.

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¿De qué murió Germán Quintero? Esto se sabe sobre la muerte del actor de La reina del sur y Pasión de Gavilanes

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, Germán Quintero murió a los 72 años en Bogotá, Colombia.

Sin embargo, las causas de su fallecimiento no han sido reveladas oficialmente, por lo que existe expectativa sobre los detalles que podrían darse a conocer en las próximas horas.

La familia del actor confirmó el deceso, pero no ofreció información relacionada con alguna enfermedad previa o situación médica que pudiera explicar su muerte.

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¿Qué personaje interpretó Germán Quintero en La reina del sur, Pasión de Gavilanes y otras exitosas series?

Además de sus apariciones en La reina del sur y Pasión de Gavilanes, Germán Quintero construyó una sólida carrera dentro de la industria audiovisual colombiana.

Entre sus trabajos más destacados también figuran producciones como Escobar, el patrón del mal, una de las series más exitosas de la televisión latinoamericana en los últimos años.

En el cine participó en películas como La milagrosa, Gente de bien y Sin mover los labios, proyectos que consolidaron su prestigio como uno de los actores más respetados de Colombia.