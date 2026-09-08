Kate del Castillo preocupa; lanza alarmante mensaje y se despide en redes, ¡entre lágrimas! “Estamos muy cansados”

La actriz Kate del Castillo preocupó a sus seguidores, luego de publicar un video en sus redes sociales en el que aparece llorando, ya que, una importante etapa de su carrera y de su vida, había llegado a su fin. Te contamos de qué se trata.

Kate del Castillo rompe en llanto en redes sociales / Redes sociales

¿Por qué Kate del Castillo compartió un video llorando?

En un video publicado por Kate del Castillo, la intérprete no pudo contener las lágrimas al concluir en Colombia las grabaciones de la cuarta temporada de La reina del sur, producción que se ha convertido en uno de los proyectos más importantes de su carrera.

“ Quiero pedir una disculpa de antemano si me pongo sentimental, pero ha sido un día increíble, lleno de emociones ”, expresó Kate.

Kate comenzó agradeciendo a Arturo Pérez-Reverte, escritor de la novela en la que está inspirada la serie y creador de Teresa Mendoza. La actriz recordó que él fue quien dio su aprobación para que ella llevara al personaje a la pantalla.

Posteriormente, la actriz continuó los agradecimientos, pero cada vez llorando aún más. ¿Es su retiro de la televisión?

Te puede interesar: Kate del Castillo en pánico tras sismo en México: ¡Así sobrevivió a la alerta sísmica!: “Qué pinch* susto”

Kate del Castillo y el final de La reina del sur / Redes sociales

¿Kate del Castillo se retira de la actuación tras La reina del sur?

Durante el mensaje de Kate del Castillo, muchos comenzaron a especular sobre un posible retiro, ya que más allá de la despedida de un proyecto, pensaron podría tratarse de la actuación en general.

Esta idea surgió con sus siguientes palabras:

Perdón que esté tan sentimental, pero son lágrimas de gusto, de nostalgia, de cansancio también; estamos muy cansados, pero quería decirles que así son las cosas cuando uno termina y que sin ustedes esto no se hubiera hecho posible. Kate del Castillo

Se confirmó también, que la temporada final de La reina del sur llegará para 2027, por lo que se trata solo de una despedida a este drama, y no el retiro de la actriz como varios pensaron .

La protagonista tendrá que enfrentarse nuevamente a la corrupción, la violencia y enemigos que operan desde las sombras, según se ha dicho en algunos avances de la nueva temporada.

Lee: Kate del Castillo exhibida por supuesto maltrato a excompañera de telenovela ¿tras bajarle al novio? |VIDEO

¿Cuántas temporadas tiene La reina del sur?

Hasta el momento, la serie protagonizada por Kate del Castillo, La reina del sur, cuenta con tres temporadas estrenadas, lanzadas en 2011, 2019 y 2022, respectivamente.

A lo largo de estos años, Kate del Castillo ha consolidado a Teresa Mendoza como uno de los personajes más emblemáticos de su carrera y de la televisión.

Su estreno está previsto para 2027 y marcará el cierre de una producción que duró más de una década convirtiéndose en uno de los favoritos por el público.

Tal vez te interese: ¿Kate del Castillo embarazada? La imagen que dejó en shock a sus fans y encendió las redes