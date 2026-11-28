Mientras Salvador Zerboni enfrenta problemas de audición, el actor vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez por un conflicto vecinal en un edificio residencial de la Ciudad de México.

Y es que en las últimas horas ha surgido información en la que se le acusa al actor de tener actitudes y comportamientos violentos en dicho edificio, por lo que habrían pedido incluso apoyo a las autoridades.

¿Qué es lo que se sabe de este caso?

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Salvador Zerboni / Redes sociales

¿Por qué acusan a Salvador Zerboni de presunta agresión?

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos ‘C4' Jiménez, un vecino de Salvador Zerboni lo acusó de protagonizar un altercado en el edificio donde ambos residen, luego de que presuntamente el actor golpeara la puerta de su departamento y lo amenazara.

Sin embargo, el señalamiento también involucra a una trabajadora doméstica, niñera del actor. Según el denunciante, Zerboni habría tenido un comportamiento agresivo contra ella, por lo que decidieron solicitar apoyo de las autoridades. Además, el vecino aseguró que no sería la primera vez que ocurre una situación de este tipo y manifestó su intención de presentar una denuncia formal ante las autoridades capitalinas.

“Un vecino pedía apoyo pues Salvador Zerboni acababa de golpear la puerta de su casa, amenazar y agredir a su niñera.” Carlos ‘C4' Jiménez

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VECINO ACUSA de AGRESIONES al ACTOR SALVADOR ZERBONI Esta mañana policías de la ciudad fueron requeridos en un edificio de departamentos de @AlcaldiaAO El motivo: un vecino pedía apoyo pues @ZerboniSalvador acababa de golpear la puerta de su casa, amenazar y agredir a su niñera. Agentes de @SSC_CDMX llegaron al lugar, pero el actor ya se había ido. A decir del denunciante, no es la 1ª vez q Zerboni los agredía. Por eso, dijo, iba a denunciarlo en @FiscaliaCDMX — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 28, 2026

¿Salvador Zerboni fue detenido tras el señalamiento en su contra?

Hasta el momento, no se ha informado que Zerboni haya sido detenido por este señalamiento. De acuerdo con el periodista, policías de la CDMX acudieron al edificio para atender el reporte; sin embargo, el actor ya se había ido cuando llegaron los policías.

Por su parte, el vecino aseguró que acudiría a la Fiscalía para presentar una denuncia. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer avances legales sobre el caso ni alguna detención relacionada con estos hechos.

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Salvador Zerboni / Facebook: Salvador Zerboni

¿Qué ha dicho Salvador Zerboni sobre la acusación de presunta agresión?

Salvador Zerboni no ha dado ninguna declaración sobre los señalamientos en su contra. Tampoco ha compartido algún mensaje en sus redes sociales para aclarar lo ocurrido o dar su versión.

Como mencionamos, la acusación fue difundida por el periodista Carlos Jiménez y por ahora, se desconoce si el actor responderá públicamente o tomará alguna medida legal ante estos señalamientos.

Anteriormente, Zerboni ya había sido centro de polémica, al declarar que la depresión “es para la gente con mente débil”.

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