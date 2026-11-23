En las últimas semanas, Ari Telch ha protagonizado una fuerte polémica por su enfrentamiento con Gustavo Adolfo Infante y algunas de sus recientes apariciones, que han generado comentarios entre sus seguidores.

Después de varios señalamientos sobre su comportamiento, en las últimas horas comenzó a circular información sobre una supuesta detención del actor por parte de las autoridades en Cuernavaca, Morelos.

¿Las denuncias en su contra podrían llevar a Ari Telch a la cárcel? Te contamos qué se sabe del caso.

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Ari Telch / Facebook

¿Ari Telch fue detenido en Cuernavaca? Esto se sabe del caso

La noche del 22 de noviembre, en redes sociales se empezó a hablar de una supuesta detención del actor en la capital de Morelos.

El periodista, Hugo Alexander Maldonado comentó en X que Ari telch fue detenido por elementos de la Policía Industrial y Bancaria (PIBA), luego de que se reportara un supuesto incidente en una plaza comercial, donde presuntamente el actor habría tenido un arranque de ira y los oficiales habrían intervenido para retirarlo del lugar.

“El actor habría protagonizado un altercado en pasillos de Sanborns Plaza Cuernavaca. Elementos de la Policía Industrial y Bancaria (PIBA) intervinieron para calmarlo y lo sacaron del lugar.” Hugo Alexander Maldonado

Esta situación generó confusión debido a que el actor ya enfrenta una denuncia presentada por vecinos de su condominio. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado que haya sido arrestado o presentado ante el Ministerio Público.

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🚨 ¡REPORTAN QUE ARI TELCH FUE DETENIDO POR LA POLICÍA EN CUERNAVACA! El actor habría protagonizado un altercado en pasillos de Sanborns Plaza Cuernavaca. Elementos de la Policía Industrial y Bancaria (PIBA) intervinieron para calmarlo y lo sacaron del lugar. #aritelch https://t.co/yTQ37dmO6V — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) November 23, 2026

¿Por qué los vecinos de Ari Telch lo denunciaron ante la Fiscalía?

Los vecinos de Ari Telch acudieron a la Fiscalía del Estado de Morelos para denunciarlo por presuntos daños a propiedad ajena y hostigamiento dentro del condominio donde vive.

De acuerdo contestimonios, el conflicto llegó a un punto crítico cuando el actor presuntamente lanzó un camastro desde una azotea hacia una vivienda, lo que habría provocado daños materiales y puesto en riesgo a quienes se encontraban en el lugar.

Además, los vecinos señalaron que durante varias semanas habrían sufrido insultos y situaciones de hostigamiento.

Por ello, los residentes del condominio iniciaron una carpeta de investigación y solicitaron medidas de protección para las personas que han sido afectadas.

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Ari Telch ha tenido comportamientos erráticos

¿Qué se sabe sobre el trastorno que enfrenta Ari Telch?

Ari Telch ha hablado abiertamente que enfrenta un diagnóstico de trastorno bipolar tipo II, el cual recibió en 2002.

El actor ha explicado que esta condición puede provocar cambios en el estado de ánimo, con periodos de depresión y otros de hipomanía, en los que puede aumentar la energía, disminuir las horas de sueño y tener irritabilidad o impulsividad.

Ari ha recibido atención psiquiátrica. Incluso, lleva parte de su experiencia con su salud mental a los escenarios con su monólogo ‘D’mente’.

Sin embargo, el propio Ari Telch también ha rechazado que atraviese una crisis de salud mental y ha pedido que no se utilice su condición para explicar lo que ha pasado recientemente.

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