Han pasado más de tres décadas desde que Jacobo Grinberg desapareció sin dejar rastro, pero su historia sigue despertando intriga. El científico mexicano, famoso por estudiar la conciencia humana y fenómenos poco convencionales, se esfumó cuando atravesaba uno de los momentos más importantes de su carrera.

El caso volvió a cobrar relevancia gracias a producciones documentales y a las recientes declaraciones de Ari Telch, quien ha reconocido que con el paso de los años aprendió a vivir sin respuestas sobre el paradero de su medio hermano.

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Jacobo Grinberg

¿Quién fue Jacobo Grinberg, el hermano de Ari Telch que desapareció sin dejar rastro?

Jacobo Grinberg Zylberbaum fue un reconocido científico mexicano nacido el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Estudió Psicología en la UNAM y posteriormente se especializó en neurociencias en Nueva York, enfocando gran parte de su trabajo en el estudio del cerebro humano y la conciencia.

A lo largo de su carrera, Jacobo Grinberg desarrolló la llamada Teoría Sintérgica, una propuesta con la que intentaba explicar cómo la mente construye la realidad y cómo el cerebro interactúa con el entorno. Su trabajo despertó admiración y controversia por igual, pues además de las investigaciones científicas tradicionales, también estudió fenómenos relacionados con la meditación, el chamanismo y figuras como Bárbara Guerrero “Pachita”, famosa por las supuestas curaciones que realizaba.

Precisamente esa mezcla entre ciencia, conciencia y fenómenos considerados extraordinarios convirtió a Grinberg en una figura única, cuyo legado sigue generando debates hasta nuestros días.

Jacobo Grinberg desapareció hace 32 años y el misterio continúa.

¿Cómo desapareció Jacobo Grinberg y por qué su caso sigue siendo un misterio?

La desaparición de Jacobo Grinberg ocurrió en diciembre de 1994 y, hasta hoy, nadie ha podido explicar con certeza qué pasó. De acuerdo con las investigaciones y testimonios recopilados a lo largo de los años, el científico fue visto por última vez el 8 de diciembre de ese año. Después de esa fecha simplemente dejó de aparecer.

Conforme avanzaron los días, alumnos, colaboradores y colegas comenzaron a notar su ausencia. El laboratorio donde trabajaba empezó a quedarse vacío y las actividades académicas quedaron suspendidas sin explicación alguna. La situación se volvió cada vez más extraña porque nadie sabía dónde estaba ni por qué había desaparecido.

Meses después, su familia reportó formalmente el caso a las autoridades y comenzó una investigación para intentar reconstruir sus últimos movimientos. Uno de los elementos que más llamó la atención fue que Jacobo había hablado sobre un viaje a la India, donde supuestamente realizaría una demostración relacionada con la telepatía. Sin embargo, nunca llegó a su destino.

A partir de entonces surgieron todo tipo de teorías. Algunas personas plantearon la posibilidad de un secuestro. Otras consideraron que pudo haber sido víctima de un asesinato o de un accidente. También aparecieron versiones que lo vinculaban con agencias de inteligencia extranjeras, aunque ninguna de estas hipótesis logró comprobarse.

Tres décadas después, la desaparición de Jacobo Grinberg sigue sin resolverse y continúa siendo uno de los misterios más famosos de la historia reciente de México.

Jacobo Grinberg fue reconocido por sus investigaciones sobre el cerebro, la conciencia y la teoría sintérgica.



¿Qué dijo Ari Telch sobre la desaparición de su hermano Jacobo Grinberg?

A lo largo de los años, Ari Telch ha hablado en distintas ocasiones sobre la desaparición de su medio hermano y el impacto emocional que dejó en toda la familia. El actor ha reconocido que una de las partes más difíciles fue no contar con respuestas claras ni poder cerrar el ciclo mediante un duelo tradicional.

Durante una entrevista realizada en 2023, Ari confesó que con el tiempo dejó de preguntarse qué ocurrió realmente:

Ari Telch “Ya no me pregunto donde está, dejé de hacerlo, fue difícil porque no hubo un duelo, simple y sencillamente desapareció, esperemos que ande en algún lado y seguramente en algún lado estará, aunque no entendamos dónde”.

Las palabras reflejaron el dolor que ha acompañado a la familia durante décadas. Cuando le preguntaron qué creía que había sucedido con el investigador, respondió con resignación:

“¿Qué pasó con Jacobo? No sabemos. Disfrutemos de sus estudios, de lo que está publicado”. Ari Telch

A más de 30 años del caso, la familia sigue sin obtener una explicación definitiva.



¿Ari Telch aún piensa en Jacobo Grinberg después de tantos años?

Aunque públicamente ha dicho que dejó de buscar explicaciones, Ari Telch también ha confesado que la figura de Jacobo sigue presente en su vida cotidiana. Recientemente compartió un video en redes sociales donde volvió a recordar a su hermano y sorprendió con una declaración que conmovió a muchos seguidores.

“Yo platico con él todas las noches, estoy loquito yo creo, y sí, tienen razón yo no soy muy listo, se robó todo el cerebro que me tocaba”. Ari Telch

Mientras nuevas generaciones descubren la historia gracias a documentales y producciones sobre el caso, el misterio de Jacobo Grinberg continúa tan vigente como hace más de 30 años.