Desafortunadamente Ari Telch está pasando un momento complicado en su vida a causa del trastorno bipolar tipo II que lo aqueja desde hace más de 20 años. Por su lado, Ninel Conde ha enfrentado diversas criticas por su imagen y por su gusto por las cirugías estéticas.

Sorprendentemente, en los años 90 los dos unieron sus vidas en matrimonio, y juntos procrearon a Sofía Telch Conde, una joven que hoy en día mantiene un perfil bajo, pero, ¿qué es de ella? Aquí te compartimos lo que se sabe de la hija de Ninel Conde y Ari Telch.

¿Ninel Conde ya reaccionó al presunto secuestro de su ex, Ari Telch? / Mezcalent/Redes sociales

Lee también: El mensaje de Ninel Conde tras supuesto secuestro de Ari Telch, su expareja: “Lo que tiene es salud”

¿Cuándo se casaron y por qué se divorciaron Ninel Conde y Ari Telch?

Ninel Conde y Ari Telch se conocieron en 1996 durante las grabaciones de la telenovela La antorcha encendida. En aquel momento el actor ya era un consagrado galán de telenovelas de 34 años, y por supuesto, la joven de Ninel de 19 años, quedó perdidamente enamorada de él. Luego de coincidir entre escenas, Telch dejó su número de teléfono en la mochila de Ninel y días después la actriz lo llamó, dado inicio a su noviazgo.

La pareja contrajo matrimonio el 15 de diciembre de 1996 en el Teatro San Jerónimo en la Ciudad de México, desafortunadamente los problemas poco a poco se hicieron presentes, pues según ha contado Ninel en entrevistas posteriores, Ari solía encerrarse en su estudio todo el día, provocando un distanciamiento entre ellos, lo que se traducía en reclamos por parte de la actriz. Finalmente se divorciaron en 1998.

Ninel Conde y Ari Telch estuvieron casados en los 90. / Redes Sociales

Lee más: Ninel Conde reaparece irreconocible, ¿se volvió a operar? Así luce el Bombón asesino: “admirada” VIDEO

¿Cuántos hijos tuvieron Ari Telch y Ninel Conde?

De la unión de los actores resultó la pequeña Sofía Telch, quien nació el 7 de mayo de 1997, curiosamente, el mismo día del cumpleaños del actor. Tras la separación de sus padres, Sofía se fue a vivir con Ninel Conde, sin embargo, tiempo después regresó a su casa paterna debido a que la actriz debía irse a Estados Unidos por un proyecto.

Los actores acordaron que Conde visitaría a la niña cada 15 días, sin embargo estos viajes a veces eran complicados por lo que Ari Telch decidió ponerle una denuncia a Ninel argumentando presunto abandono infantil. Finalmente los dos llegaron a un acuerdo y la relación de Sofía con sus padres transcurrió sin mayores escándalos.

Sofía Telch con su mamá Ninel Conde / Redes Sociales

Lee más: ¿Expareja de Ninel Conde fue secuestrado? Ari Telch comparte preocupante mensaje: “Estoy en peligro” FOTO

¿Quién es Sofía Telch, hija de Ari Telch y Ninel Conde?

El tiempo ha pasado y actualmente Sofía tiene 29 años. Aunque podría disfrutar de las mieles del éxito en televisión, la joven ha preferido mantener un perfil bajo y enfocarse en su carrera de Periodismo y Producción de Medios en Estados Unidos. Según se sabe, la joven trabaja en Los Ángeles, California y la Ciudad de México.

Pero, ¿por qué no se sabe más de ella si es hija del ‘Bombón asesino’? Según contó Ninel Conde en ‘La casa de los famosos México’, Sofía le ha pedido que no hable de ella públicamente: “Tengo dos hijos, la mayor tiene 28 años. Me dijo: ‘no hables de mí, mamá’, es que no le gusta. De chiquita la funaron mucho, le dieron carrilla”, mencionó, por lo que la información que se tiene de ella es relativamente poca.

Respecto a quién se parece más, Sofía Telch tiene una mezcla de ambos progenitores, sin embargo, su look juvenil sin duda nos hace recordar a la Ninel Conde de producciones como “Como en el cine”.

Hace algunos meses, Ari Telch se pronunció públicamente acerca de su hija con Ninel Conde, asegurando orgulloso que ella está muy bien: “Está muy bien, muy grandota, un poco en lo que hacen ustedes, más bien en una compañía que vende productos. Ella hace las ediciones y la publicidad”.