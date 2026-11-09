¿Expareja de Ninel Conde fue secuestrado? Ari Telch comparte preocupante mensaje: “Estoy en peligro” FOTO

Una preocupante publicación se hizo presente en redes sociales, cuando Ari Telch, expareja de Ninel Conde, compartió con sus seguidores un mensaje pidiendo ayuda por una complicada situación que estaría viviendo actualmente: Un secuestro.

Lo anterior llevó a que internautas comenzaran a preguntar por la veracidad de la noticia y si realmente ocupara ayuda, ya que el actor ha tenido situaciones de salud que también lo han puesto en el ojo público. ¿Qué se sabe al momento?

¿Ari Telch fue secuestrado? / Facebook

¿Cómo iniciaron los rumores de presunto secuestro a Ari Telch?

El actor Ari Telch estremeció las redes sociales la noche del domingo 8 de noviembre, cuando se difundió un mensaje en el que solicitaba el apoyo de las personas debido a que una mujer presuntamente lo estaría persiguiendo.

El post fue acompañado de una fotografía en la que aparece él junto a una mujer, con la que supuestamente viviría el presunto secuestro:

No recuerdo cómo se llama esta mujer pero me está persiguiendo. Estoy en peligro, necesito ayuda. Apartó de mi lado a Lupita Nyong’o. No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica. Pido su ayuda, contáctenme. Por el momento huí, pero no sé dónde me encuentro. Si la conocen y saben su dirección, llamen a seguridad. Ari Telch

Algunos de sus seguidores comenzaron a preocuparse por el intérprete, mientras que otros tomaron la publicación a manera de burla debido a las situaciones de salud mental que lo han acompañado.

¿Qué más pasó?

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Ari Telch y su supuesto secuestro / FB: Ari Telch

¿Quién es la mujer que presuntamente habría secuestrado a Ari Telch?

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer que aparece junto al actor Ari Telch en la fotografía, eso sí, el actor reveló algunos detalles sobre su ubicación, misma que habría sido confirmada por internautas:

Creo que aún estoy en Cuernavaca. ¿Conoces su nombre? Te suplico me lo hagas saber. Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo. SU NOMBRE POR FAVOR. El mío ARI TELCH. Ari Telch

En los comentarios, varios usuarios señalaron que han visto recientemente a Ari muy contento en Cuernavaca, confirmando lo dicho por él mismo respecto a su ubicación, pero también a que todo podría tratarse de la promoción de una obra de teatro:



“ Hace una semana si no mal recuerdo me lo encontré en el zócalo de Cuernavaca en la noche yo estaba cenando ”,

”, “ Que buena invitación para ver tu monólogo D’MENTE! ”,

”, “ Estaba bailando con música de marimba, hace rato vi un video creo en Veracruz ”

Por ahora, NO se ha confirmado que el actor esté secuestrado, mientras tanto, miles esperan una actualización de él en sus redes sociales.

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¿Qué problemas de salud ha sufrido Ari Telch?

Después de que Ari Telch diera a conocer el fallecimiento de su madre a inicios de este 2026, la cuenta de X “Doña Carmelita” publicó que el actor, conocido por telenovelas como Mirada de mujer y La candidata, habría sido diagnosticado con Parkinson, padecimiento que se añadiría a la bipolaridad tipo 2 que enfrenta desde hace varios años:

El mal de Parkinson ya es bastante notorio, principalmente en uno de sus brazos que tiembla constantemente. X: “Doña Carmelita”

Hasta el momento, el actor no ha hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, en redes sociales se ha especulado que el temblor en su brazo podría deberse al tratamiento que recibe para la bipolaridad, aunque esta versión no ha sido confirmada.

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