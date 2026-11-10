Ninel Conde reaparece irreconocible, ¿se volvió a operar? Así luce el Bombón asesino: “admirada” VIDEO

Hace algunos días Ninel Conde dio de qué hablar luego de aparecer con un intenso bronceado, y ahora el ‘Bombón asesino’ vuelve a levantar comentarios tras su reciente cambio, ¿qué dijo al respecto? Aquí te contamos todo.

Ninel Conde / Redes sociales

Lee más: Ninel Conde rompe el silencio tras nuevos reportes de su divorcio; ¿la distancia venció su amor?: “No es fácil”

¿Qué ‘arreglito’ se hizo recientemente Ninel Conde?

En su más reciente encuentro con la prensa en la celebración del Dr. Gama, Ninel Conde dio de qué hablar, pues la actriz y cantante luce muy diferente a la última vez que se dejó ver, no obstante, el ‘Bombón asesino’ no mencionó haberse hecho nada, sin embargo, sí dijo lo complicado que es mantener su nueva cabellera rubia.

Aunque a Ninel le encantó su nuevo color de cabello, aseguró que requiere cuidados adicionales a los de su icónica cabellera castaña, pues para que se vea así, es necesario hacerse retoques cada dos o tres semanas.

“No es fácil conservar este grado de güera porque pues hay que estar con los retoques, y cuidando y demás pero a ver un ratito. Me gustó mucho la verdad pero a ver cuánto aguanto”, aseguró.

Ninel Conde / Redes sociales

Lee más: ¿Angélica Vale la tercera en discordia? Actriz arremete contra Ninel Conde tras hablar de José Manuel Figueroa

¿Qué dijo Ninel Conde de las criticas que recibe por sus procedimientos estéticos?

Como era de esperarse, la prensa cuestionó a la cantante acerca de las críticas que enfrenta por haberse sometido a diferentes tratamientos estéticos, algo que para ella dejó de tener importancia, pues según sus dichos, 2026 ha sido un año de mucho trabajo, lo que le permite estar enfocada en lo importante, y no en la opinión de ella gente.

Además, Ninel Conde aseguró que muchas de las criticas de sus haters vienen desde la envidia, pues ella a sus 50 años luce fabulosa:

“Pues ¿criticada? ¿O envidiada? ¿O admirada en secreto? Porque pues digo a los 50 años pocas mi amor, ¿verdad? ¿Sí o no? Ustedes que me ven aquí, esta piel de niña coreana por Dios, o sea, claro que causa controversia chavos, pero yo me siento muy feliz, muy agradecida con Dios y pues con lo que soy” Ninel Conde

NINEL CONDE IRRECONOCIBLE 🚨😱 la actriz reaparece y enfrenta críticas por su cambio de imagen #ebninforma #ernestobuitronnews #ninelconde #criticas https://t.co/T4cT9LC5On — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) November 10, 2026

Lee más: Ninel Conde rompe el silencio sobre la violencia que sufrió durante cuatro años: “Siguen afectando”

¿Qué nuevo ‘arreglito’ se hará Ninel Conde?

Ninel Conde es una actriz y cantante que vive para mantenerse joven y bella, y es por eso que hace algún tiempo reportó que estaría pensando en hacerse un retoque en el procedimiento de querapigmentación, tratamiento con el que cambió el color de sus ojos.

El programa de espectáculos de ‘El gordo y la flaca’ reveló que la actriz tiene pensado cambiarse los implantes de senos y que durante dicha intervención, podría pedirle al cirujano que le haga una reducción en la zona de la cintura, con una nueva técnica de medicina estética.

Debido a la cantidad de cirugías estéticas que se ha realizado la cantante, personajes de su pasado como José Manuel Figueroa han criticado a Ninel Conde, asegurando que dichos procedimientos le han afectado: “El bótox ya le está haciendo mal”, dijo.