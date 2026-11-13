¿José Manuel Figueroa busca cuidar al hijo de Julián Figueroa? Espera que el niño lo busque tras separación: “Duele”

La polémica acerca de la posibilidad de que existan más hijos de Julián Figueroa, fallecido hijo de Maribel Guardia, sigue causando revuelo en el mundo del espectáculo. Esta no es la única polémica de la familia pues también José Manuel Figueroa mantiene un conflicto legal con Imelda Tuñón.

José Manuel Figueroa buscaría convivir con su sobrino / IG: @josemanfigueroa

¿Por qué José Manuel Figueroa tiene una batalla legal con Imelda Tuñón?

El conflicto entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón surgió hace unos meses, cuando se filtró una grabación en la que ella afirmaba que él supuestamente había abusado de Julián Figueroa. En el audio, la joven también aseguraba que Maribel Guardia sabía de esta presunta situación y decidió no intervenir.

Al principio, Imelda intentó hacer creer que el audio había sido manipulado con inteligencia artificial, pero poco después admitió que era auténtico. Explicó que se trataba de un comentario hecho en una conversación telefónica privada.

José Manuel rechazó de manera categórica lo dicho por Tuñón y, además, emprendió acciones legales en su contra por daño moral. Aunque insistió en que la acusación era falsa, señaló que ésta había generado dudas entre el público y dentro de su propia familia.

Maribel también negó las afirmaciones. A través de un comunicado, describió las acusaciones contra el medio hermano de Julián como “horrorosas” e incluso pidió a la gente que dejara de atacarlos.

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José Manuel Figueroa en conflicto legal con Imelda Tuñón / Redes sociales

¿José Manuel Figueroa quiere cuidar al hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón?

Aunque Maribel Guardia ya renunció a buscar convivir con su nieto, hijo de Imelda Tuñón, esto no detuvo a José Manuel Figueroa, quien se dijo ilusionado por la posibilidad de que algún día pueda convivir con su sobrino.

Dicha declaración llegó durante un reciente encuentro con la prensa, momento en el que reveló que tuvo la intención de llamarle por teléfono:

Tuvo la intención de llamarle, pero tampoco tengo el derecho de cambiar su forma de pensar (de su sobrino), duele. Yo quisiera que pasara el tiempo rápido para que el niño tuviera 18 años y que la mitad de su corazón que le pertenece a los genes de mi papá, yo espero que el niño tenga la necesidad y el hambre de saber de dónde viene, para saber a dónde va. José Manuel Figueroa

José Manuel no había hablado sobre su intención de convivir con su sobrino. Muchos asocian su reciente conflicto con Imelda con su ahora “necesidad” de hablarle. Claro está, que otros aseguran que es un sentimiento natural, pues es familiar directo. ¿Tú qué opinas?

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⭕🗣️ José Manuel Figueroa espera que José Julián lo busque cuando sea mayor. El cantante expresó su deseo de que su sobrino conozca sus raíces familiares: “Que tenga la necesidad y el hambre de saber de dónde viene”. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) https://t.co/oULrV6vIai — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 13, 2026

¿Julián Figueroa tiene más hijos además del de Imelda Tuñón?

Tras una semana de especulaciones y teorías sobre la supuesta “otra paternidad” de Julián Figueroa, previa al embarazo de Imelda Tuñón, un video reciente del creador de contenido “salseo_de_frank” ha generado controversia:

Quien estaría dando información respecto a este tema, es el tío de la supuesta expareja de Julián Figueroa. Se habla ya hoy en día, prácticamente se asegura que Julián Figueroa tuvo una hija. Esa hija hoy en día estaría teniendo alrededor de 10 a 11 años. IG: salseo_de_frank

De acuerdo con la misma fuente, Julián Figueroa habría tenido 19 años cuando mantuvo una supuesta relación con la joven. El influencer que difundió estos datos cuestionó por qué ella habría guardado silencio hasta ahora.

Cabe subrayar que esta información NO ha sido confirmada ni es oficial , ya que proviene únicamente de rumores en redes sociales. ¿Tú qué opinas?

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