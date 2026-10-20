Imelda Tuñón lanza fuerte mensaje luego de que Maribel Guardia renunciara a convivir con su nieto: “Manipulación”

Hace unas horas, Maribel Guardia sorprendió a todos al anunciar que renunciaría a convivir con su nieto. En sus palabras, dijo haber tomado esta decisión para evitar que usen al menor como “trampa mortal”. También dijo tener la esperanza de que, en algún punto, el pequeño se dé cuenta de que está siendo alienado.

Tras estas declaraciones, Imelda Tuñón, madre del niño, lanzó un fuerte mensaje en redes sociales que, para muchos, fue interpretado como una especie de indirecta para su exsuegra. Te contamos lo que dijo.

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Maribel Guardia asegura que el menor podría ser usado como una “trampa mortal” / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su convivencia con el hijo de Imelda Tuñón?

Como se sabe, Maribel Guardia no ha podido convivir con su nieto desde 2025, luego de iniciar un proceso legal contra Imelda Tuñón por considerarla un peligro para el pequeño. En aquel entonces, la actriz sostuvo que la joven tenía supuestos problemas de adicción a las sustancias ilícitas.

Si bien Tuñón ganó el caso, toda esta situación fue el parteaguas para otros temas legales como el testamento de Julián Figueroa y hasta las causas de muerte de este último. En su momento, Imelda solicitó una orden de protección contra Maribel, su esposo, Marco Chacón, y su abogado, Alonso Beceiro, para que ya no hablaran más de ella públicamente.

En un reciente video para redes sociales, la actriz declaró que estaba a punto de lograr un régimen de convivencia con el menor. No obstante, decidió simplemente renunciar a él, pues consideraba que el niño estaba siendo manipulado.

También admitió tener miedo de que el pequeño pueda ser usado para tenderle una “trampa”. Tras dejar claro que tomar esta decisión no había sido nada fácil, resaltó tener la esperanza de que las cosas cambiaran en el futuro.

“No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal. La convivencia es también un derecho del niño y me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación que lo está dañando cuando mi intención fue todo lo contrario: protegerlo y amarlo”. Maribel Guardia

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¿Imelda Tuñón llama “manipuladora” a Maribel Guardia?

Hace unos momentos, Imelda Tuñón usó sus redes sociales para lanzar un fuerte mensaje sobre la reacción de la gente que suele atacar a los demás. Esto fue lo que compartió:

“Manipulación es cuando alguien ignora su comportamiento irrespetuoso, pero te culpa por cómo reaccionas ante él”. Imelda Tuñón

También compartió lo siguiente: “Ya estamos grandes para ser malas personas. Vayan a terapia, trágense un cuarzo; pásense un huevo, abracen a un árbol, vayan al mar. Sanen y dejen de joder”.

Si bien no mencionó nombres, para muchos fue más que claro que fue una indirecta para Maribel. Y es que, en el pasado, ha dicho que simplemente se “defiende” de los constantes “ataques” que recibe por parte de la actriz, su esposo y su abogado.

Toda esta situación ha provocado posturas divididas entre los internautas. Algunos consideran que Tuñón no es una buena madre, mientras que otros han tachado a Maribel de ser una “controladora” que busca perjudicar a Imelda a través del menor.

Hasta el momento, Maribel no ha respondido a los recientes comentarios de Imelda Tuñón y solo se ha limitado a compartir el video en el que anuncia haber renunciado a su nieto.

Mensaje de Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Maribel Guardia y Marco Chacón en riesgo por culpa de Imelda Tuñón?

Algo que también ha llamado la atención en todo esto han sido las acusaciones de Marco Chacón contra Tito Frank, el padre de Imelda Tuñón. El esposo de Maribel Guardia sostiene que el señor cuenta con un puesto de poder en el Aeropuerto de la Ciudad de México y podría, entre otras cosas, “sembrarles cosas” en sus maletas.

Por esa razón, lo responsabilizó públicamente en caso de que algo llegara a pasar durante sus viajes fuera de la CDMX.

“Pueda llevar a cabo actividades para que pueda sembrar en nuestros equipajes cuando salgamos de la Ciudad de México o lleguemos a la Ciudad de México. Sembrar algún tipo de cuestión, sustancia en nuestros equipajes para ser encontrados en nuestros equipajes”, puntualizó Chacón.

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