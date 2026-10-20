Maribel Guardia toma dolorosa decisión sobre su nieto; teme una “trampa mortal” de defensa de Imelda Tuñón, VIDEO

Tras la denuncia promovida por Maribel Guardia contra Imelda Tuñón por la muerte de Julián Figueroa, un nuevo giro ha ocurrido en la batalla legal que enfrenta la vedette y su exnuera desde hace casi dos años. En esta ocasión, la conductora costarricense tomó una nueva y dolorosa decisión relacionada con su nieto. ¿Dejará de luchar por él? ¡Te contamos los detalles!

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Maribel Guardia toma dolorosa decisión sobre su nieto. / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia hizo una nueva denuncia contra Imelda Tuñón?

A finales de septiembre se dio a conocer que Maribel Guardia había emprendido una nueva denuncia contra Imelda Garza Tuñón, relacionada con la muerte de su hijo, Julián Figueroa. La acción fue emprendida luego de que la joven cantante acudió al podcast de ‘Mesa cero’ y contó la manera en que obtenía recetas y medicamentos para su entonces esposo.

De acuerdo con la presentadora costarricense y su equipo legal, el recurso fue emprendido con el fin de que se investiguen los delitos contra la salud y los hechos relacionados con el suministro de medicamentos a Julián Figueroa antes de su fallecimiento en 2023.

Como parte del proceso legal, Maribel Guardia acudió a la fiscalía a rendir una declaración formal como parte del expediente, el cual se encuentra bajo investigación. Aunque la actriz no quiso ahondar en el tema, su abogado explicó que su testimonio es una de las pruebas más relevantes para el caso.

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Imelda Tuñón enfrenta nueva denuncia de Maribel Guardia. / Imelda Tuñón

¿Cuál es la nueva decisión que Maribel Guardia tomó sobre su nieto tras denuncia contra Imelda Tuñón?

Ahora, mientras el nuevo proceso legal contra Imelda Garza Tuñón continúa, Maribel Guardia anunció que frenó la búsqueda de un acuerdo de convivencia con su nieto pese a que estaba a un paso de volverse a reencontrar con el menor. A través de un video publicado en YouTube, la conductora y su equipo legal explicaron las razones de su decisión:

“Lo que se pretende es que en la primera convivencia que tenga el nieto de Maribel se le ponga un cuatro a efecto de que este menor, con la alienación que trae, la violencia vicaria, pueda declarar que fue agredido o hasta abusado por Maribel o Marco Chacón”. Alfonso Beceiro, abogado de Maribel Guardia

Según señaló el abogado, se estaría buscando crear un escenario en el que Maribel Guardia y Marco Chacón puedan ser señalados por “delitos que hoy son señalados como graves por la legislación”, por parte de la defensa de Imelda Garza Tuñón.

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Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto menor. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Maribel Guardia tras renunciar a la convivencia con su nieto, hijo de Imelda Tuñón?

Por su parte, Maribel Guardia describió como ‘perverso’ el plan que estaría preparando la defensa de Imelda Tuñón al buscar que su esposo, Marco Chacón, pueda ser culpado de una agresión o, en caso de que él no se encuentre, la acusación podría recaer en su sobrina o en ella.

“No existe dolor más grande para una abuela que tener que renunciar al abrazo de mi único nieto por el temor fundado de que ese abrazo se convierta en una trampa mortal. La convivencia es también un derecho del niño y me duele profundamente que los conflictos de los adultos sigan colocándolo en medio de una situación que lo está dañando cuando mi intención fue todo lo contrario: protegerlo y amarlo”. Maribel Gardia

La decisión de Maribel Guardia no tiene relación con el proceso legal que inició recientemente contra Imelda Tuñón, pero en ese mismo se investigará si se intentó privar de su vida a Marco Chacón. Por el momento, Maribel Guardia asegura que el amor por su nieto permanece intacto pese a su decisión de alejarse, mientras que Imelda Garza Tuñón sigue en silencio.

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Maribel Guardia renuncia a convivir con su nieto por temor a una trampa. / Archivo TVNotas / @maribelguardia

¿Cuál es la postura de Marco tras la decisión de Maribel Guardia de renunciar a la convivencia con su nieto?

Marco Chacón, quien también se ha visto involucrado en el proceso legal contra Imelda Tuñón, lamentó que se tengan que tomar ese tipo de acciones ante el temor por una ‘trampa mortal’. Aunque aseguró contar con una asesoría ‘digan’, tiene miedo de que algo pueda pasar fuera de los tribunales.

Según explicó Chacón, Tito Frank Garza, papá de Imelda Garza Tuñón, cuenta con una posición importante en el Aeropuerto de la Ciudad de México, por lo que lo responsabilizo públicamente de alguna acción que pudiera pasar en sus viajes fuera de la capital mexicana.

“Pueda llevar a cabo actividades para que pueda sembrar en nuestros equipajes cuando salgamos de la Ciudad de México o lleguemos a la Ciudad de México. Sembrar algún tipo de cuestión, sustancia en nuestros equipajes para ser encontrados en nuestros equipajes”. Marco Chacón

Por el momento, Maribel Guardia asegura que el amor por su nieto permanece intacto pese a su decisión de alejarse, mientras que Imelda Garza Tuñón no ha dado una postura formal sobre las declaraciones de la mamá de Julián Fugueroa.

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