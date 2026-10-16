Maribel Guardia prepara ofrenda para Julián Figueroa en medio de batalla legal: “No le tengo miedo a la muerte”

En medio de una intensa batalla legal en contra de su exnuera, Imelda Tuñón, Maribel Guardia se prepara para continuar con su vida y por supuesto, celebrar una de las tradiciones más importantes de los mexicanos: el Día de Muertos. ¿Cómo será el altar que pondrá para su hijo Julián Figueroa? Aquí te contamos todos los detalles.

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Maribel Guardia / Redes sociales

¿Cómo celebrará el Día de Muertos Maribel Guardia?

En su más reciente entrevista, Maribel Guardia, reveló que ya se encuentra lista para poner la ofrenda en honor de Julián Figueroa, pues al hacerlo, recuerda a su hijo quién amaba el Día de Muertos, y quién cada año ponía un altar especial para su padre, Joan Sebastian.

Aunque aseguró que sabía que estos eran días sensibles, pues es un recordatorio de que su hijo ya no está, Maribel Guardia agradeció formar parte de una cultura en la que la muerte se celebra con colores y fiesta:

“Todos los años trato de hacerla con mucho amor [la ofrenda] y pensando en todo el colorido y la belleza que tiene, y la simbología y pensando mucho en que a Julián le encantaba, porque él le hacía el altar a su papá todos los años” Maribel Guardia

Maribel Guardia sorprendió a todos al revelar que estaba indecisa acerca de los platillos que iba a poner en la ofrenda, pues según sus palabras, Julián disfrutaba la comida: “Julián era un tragón, disfrutaba la comida no tiene idea como, difícil ponerle de comer porque todo le gustaba y yo tengo gatos y perros en la casa así que los pongo de última hora”

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¡Maribel Guardia ya prepara el altar de muertos para Julián Figueroa! La actriz nos cuenta los detalles y REACCIONA al estado de salud de Laura Bozzo #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/Ygc57wSvfW — De Primera Mano (@deprimeramano) October 15, 2026

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la muerte?

Aún cuando Maribel Guardia ha sufrido pérdidas irreparables en su vida, como la del padre de su hijo, Joan Sebastian y su hijo, Julián Figueroa, la cantante ha admitido que ella no tiene miedo a morir, y que por las experiencias que ha tenido, le tiene más miedo a los vivos:

“Yo no le tengo miedo a la muerte (…) la muerte en sí yo sé que la muerte es vida, que es un lugar mejor en donde vamos a estar increíblemente llenos de paz y de luz y de amor (…) yo le tengo más miedo a los vivos que a los muertos” Maribel Guardia

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Maribel Guardia e Imelda Tuñón están distanciadas desde 2025 / Mezcalent

¿Cómo va el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Cuando le cuestionaron sobre el problema legal con su exnuera Imelda Tuñón, la actriz detuvo de inmediato las preguntas asegurando que no puede decir ni una sola palabra al respecto: “Sabes que no puedo hablar de eso, ¿verdad? Discúlpame pero no puedo”

Desafortunadamente los problemas legales entre ambas parecen estar muy lejos de terminar, sobre todo después de la denuncia que el equipo legal de Maribel Guardia interpuso en contra de Imelda Tuñón por presunto homicidio en contra de Julián Figueroa. La joven por su parte solicitó medidas de protección.