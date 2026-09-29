Maribel Guardia habría denunciado ante la Fiscalía a Imelda Tuñón por ¿presunto homicidio de Julián Figueroa?

Las recientes declaraciones de Imelda Tuñón sobre la forma en que obtenía medicamentos para dárselos a Julián Figueroa han generado polémica, situación que llevó al equipo legal de Maribel Guardia a iniciar acciones ante las autoridades.

Días después de que Imelda hablara públicamente sobre estos medicamentos, se dio a conocer que el abogado de Maribel Guardia analizaba presentar una denuncia en su contra. Ahora, el proceso legal ya tomó forma ante la Fiscalía capitalina.

¿Qué se sabe del caso? Te contamos.

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Maribel Guardia y Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

Imelda Tuñón confiesa darle medicamentos controlados a José Julián

Durante una entrevista en el pódcast ‘Mesa cero’, Imelda Tuñón habló sobre los problemas de ansiedad y sueño que enfrentaba Julián Figueroa y reveló cómo conseguía algunos medicamentos para él, pues los paiquiatras que lo atendían

La actriz explicó que acudía con una psiquiatra y le describía como propios los síntomas que en realidad correspondían a Julián. De esta manera, obtenía medicamentos que él se tomaba.

Esa declaración causó una nueva controversia alrededor de la muerte de Julián y la supuesta responsabilidad de Imelda.

“Le mentí todo el tiempo a la psiquiatra, ¿verdad? Julián tenía muchos problemas para dormir y le decía los síntomas... Y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián. (...) A él sus psiquiatras no le querían dar eso.” Imelda Tuñón

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¿Abogados de Maribel Guadia denuncian formalmente a Imelda Tuñón por presunto homicidio?

A partir de estas declaraciones, el abogado de Maribel Guardia señaló que buscarían que las autoridades investigaran la obtención y el suministro de medicamentos controlados, así como una posible relación con el fallecimiento de Julián Figueroa.

Para ‘Venga la alegría’, el abogado de Maribel Guardia, Alonso Beceiro, confirmó que la actriz ya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Imelda Tuñón y quien resulte responsable.

De acuerdo con el representante legal, la denuncia contempla posibles delitos contra la salud relacionados con la obtención de medicamentos controlados mediante engaños a médicos y con el posterior suministro a Julián Figueroa.

“Se denunciaron delitos contra la salud por la obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados, al engañar a médicos, especialistas de la salud para obtenerlos, el suministro de esos medicamentos controlados al hijo de Maribel y el posible homicidio del hijo de Maribel” Alonso Beceiro

Además, Beceiro señaló que también se busca investigar una posible responsabilidad de Imelda en el fallecimiento del cantante, por lo ocurrido durante las horas previas a su muerte. Según su planteamiento, ella no habría solicitado una ambulancia o buscado atención médica cuando Julián presentó las molestias que posteriormente causaron su muerte.

“El cuadro que estaba presentando él antes de fallecer y que ella, lejos de auxiliarlo, de pedir una ambulancia, lo que fuera, lo abandona, etcétera, pueden demostrar precisamente, la conducta de homicidio” Alonso Beceiro

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¿Imelda Tuñón iría a la cárcel por homicidio?

En caso de que la investigación determine que las acciones de Imelda Tuñón constituyeron un delito relacionado con la obtención y administración ilegal de medicamentos controlados, podría enfrentar una pena de entre cinco y seis años de prisión.

El abogado de Maribel Guardia, señaló que uno de los escenarios que se pretende investigar es una posible responsabilidad por homicidio. El litigante explicó que, si las autoridades llegaran a acreditar este delito, podría existir una pena de hasta 30 años de prisión, de acuerdo con el planteamiento que hizo públicamente sobre el caso.

Esto no significa que ya exista una sentencia delimitada para Imelda, pues recién fue presentada la denuncia, que procederá en la investigación sobre la relación de estas acusaciones con la muerte de Julián Figueroa.

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