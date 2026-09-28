Marco Chacón aclara la verdad sobre el testamento de Julián Figueroa; ¿desmiente a Imelda Tuñón?: “No hay sentencia”

Luego de que Imelda Tuñón reaccionara feliz al resultado de las investigaciones sobre el testamento de Julián Figueroa, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, aclaró lo que realmente ocurre con el documento. ¿Desmiente a la cantante? ¡Te contamos los detalles?

Te recomendamos: ¿Imelda Tuñón perderá a su hijo? Esposo de Maribel Guardia revela que tiene pruebas en su contra: VIDEO

Imelda Tuñón celebró el resultado de la investigación privada del testamento de Julián Figueroa. / Facebook: Imelda Tuñon

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre el testamento de Julián Figueroa?

En medio del pleito legal entre Imelda Garza Túón y José Manuel Figueroa, la exparticipante de La academia de Venga la alegría se mostró feliz por conocer el resultado de la investigación privada que se realizó al testamento de Julián Figueroa después de que su equipo legal señalara que es falso:

“Me siento muy feliz porque me vengo enterando de esta noticia”, explicó Tuñón; posteriormente, detalló que, aunque no se trata de una determinación legal definitiva, se siente tranquila por conocer el resultado.

“Obviamente, la firma se veía que no era real. ¡Qué padre!, la verdad es que digo, no qué padre porque hubieran falsificado un documento, sino qué padre porque se hizo justicia hasta cierto punto y, pues, vamos para adelante.” Imelda Tuñón

Lee: Marco Chacón acusa a Imelda Tuñón de robar y vender pertenencias de Maribel Guardia: “Todos sabíamos quién era”

Imelda Tuñón asegura que el testamento de Julián Figueroa es falso. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Marco Chacón tras el resultado del testamento de Julián Figueroa?

Marcó Chacón, quien se ha visto envuelto en varias polémicas con Maribel Guardia, rompió el silencio sobre el supuesto resultado que recibió Imelda Tuñón del testamento de Julián Figueroa. De acuerdo con el esposo de la costarricense, no es un resultado definitivo, aunque reconoce que se han hecho varias investigaciones privadas.

“Todavía no hay ninguna sentencia; lo que ha habido son peritajes privados. En el proceso civil en el que se impugnó el testamento, todavía no sale el peritaje, digamos, del juzgado, que es el que denominan el peritaje de tercero”. Marco Chacón

Por lo tanto, hasta ahora, no existe una determinación definitiva sobre el testamento de Julián Figueroa; sin embargo, Imelda Tuñón celebró el peritaje de la investigación privada que realizó y es independiente del proceso civil.

Lee: Esposo de Maribel Guardia desmiente a Addis Tuñón tras ser nombrada como tutora del hijo de Imelda Tuñón

¿Entonces el testamento sí es falso? 👀🤨 Marco Chacón pone freno a la polémica y aclara que todavía no existe ninguna sentencia sobre el peritaje del documento que Imelda Tuñón aseguró que era falso. #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/wQvKxepItk — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 28, 2026

¿Por qué se dice que el testamento de Julián Figueroa es falso?

Fue a finales de marzo cuando el abogado de Imelda Garza Tuñón exhibió pruebas que, aparentemente, comprobarían que el testamento de Julián Figueroa es falso. De acuerdo con Antonio Lozano, las sospechas comenzarontras comparar la firma del artista con otros documentos.

Además, el equipo legal de Tuñón señaló que el día en que se habría firmado el documento en Zihuatanejo, Guerrero, el hijo de Maribel Guardia se encontraba en otro lugar, lo que los llevó a solicitar su nulidad:

“Si hay la certeza absoluta de que Julián no estuvo en Zihuatanejo para firmar y que esa no es su firma, entonces el testamento sería falso”. Antonio Lozano.

Por ahora, Imelda Garza Tuñón no se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones de Marco Chacón , pero desde hace algunos meses ha optado por dejar todo en manos de sus abogados y evadir preguntas sobre el proceso legal que enfrenta contra Maribel Guardia.

No te pierdas: Julián Figueroa: ¿Testamento falso y quemado? Exhiben pruebas que podrían cambiar su herencia, VIDEO