Marco Chacón acusa a Imelda Tuñón de robar y vender pertenencias de Maribel Guardia: “Todos sabíamos quién era”

Luego de que Maribel Guardia dejó de ser la tutora del hijo de Imelda Tuñón, el escándalo no hizo más que crecer: nuevas acusaciones sacuden a la familia y destapan lo que nadie había dicho. Todo comenzó con una bolsa perdida… pero el pleito reveló algo mucho más grande. Marco Chacón acusa a Imelda Tuñón de vender robar objetos en la casa y venderlos.

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Maribel Guardia podría no volver a ver a su nieto. / Mezcalent

¿Por qué Marco Chacón acusa a ImeldaTuñón de robar en casa de Maribel Guardia?

El escándalo que rodea a Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón tomó un giro aún más explosivo tras revelarse cómo habría iniciado todo: con una bolsa desaparecida que terminó en una confrontación directa dentro de la casa.

De acuerdo con las declaraciones de Marco Chacón, el conflicto se detonó cuando presuntamente Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, visitó la casa durante un fin de semana. Sin embargo, durante su estancia, una bolsa que tenía un valor sentimental importante, ya que fue un regalo de su padre, Joan Sebastian, desapareció.

“Se enojó con Marcelia porque a Marcelia se le perdió una bolsa (…) esta chava tiene carácter, ella sí la increpa” Marco Chacón

Tras este momento de tensión, Imelda presuntamente habría decidido abandonar el domicilio y ausentarse durante dos días, para posteriormente comunicar que no regresaría. Sin embargo, lo que parecía un incidente aislado pronto se transformó en algo mucho más delicado.

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Marcelia, Hermana de Julián Figueroa acusa a Imelda Tuñón de no estar apta para cuidar a su sobrino y afirma que la llegó a ver ebria. / Instagram: @marceliafigueroa

¿Qué objetos presuntamente robó y vendió Imelda Garza-Tuñón a Maribel Guardia y Marco Chacón?

Tras el conflicto con Marcelia, Marco Chacón decidió romper el silencio y revelar que no era la primera vez que desaparecían objetos dentro de la casa de Maribel Guardia. De hecho, aseguró que ya existía un patrón que, hasta ese momento, nadie había querido confrontar.

“A nosotros se nos estaban perdiendo cosas en casa desde hace tiempo y todos sabíamos quién era, pero ninguno de nosotros nunca… nunca lo enfrentamos”. Marco Chacón

Entre los artículos mencionados destacan bolsas de lujo, específicamente de marca Chanel, así como objetos personales del propio Chacón, como una mochila Montblanc. Lo más delicado es que, según él, estos objetos no solo desaparecieron, sino que presuntamente fueron puestos a la venta.

El esposo de Maribel Guardia incluso aseguró contar con evidencia: “Tengo chats en donde se están vendiendo mochilas mías”.

Además, mencionó que en un video público, donde Imelda Tuñón aparece durante la marcha LGBT en la Ciudad de México, presuntamente estaría utilizando una de las bolsas que previamente había sido reportada como extraviada.

“Traía una bolsa Chanel de Maribel que ella nunca le regaló”. Marco Chacón

Hasta ahora, Imelda Tuñón guarda silencio ante las fuertes acusaciones hechas por Marco Chacón.

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La demanda de Imelda Tuñón contra su exsuegra, Maribel Guardia, por daño moral

Mientras Imelda Tuñón guarda silencio ante las nuevas acusaciones, recientemente sus abogados han dado su versión de los hechos. Tras la destitución de Maribel Guardia como tutora de su nieto, la defensa de la joven Imelda reveló detalles del proceso legal contra su exsuegra, asegurando que el conflicto es más profundo de lo que se ha ventilado públicamente.

En entrevista con Ventaneando, explicaron que todo se originó en 2025, cuando la actriz presentó una denuncia al afirmar que temía por la seguridad del menor debido a un supuesto consumo de sustancias por parte de Imelda.

De acuerdo con Antonio Lozano, uno de los representantes legales, un juez ya determinó que Imelda Tuñón es apta para cuidar de su hijo. Sin embargo, acusó que Maribel Guardia continuó interponiendo denuncias con el objetivo de obtener la custodia del menor, además de presuntamente difamar a su exnuera.

Por ello, adelantó que procederán legalmente por daño moral, argumentando que las acusaciones fueron graves, sin pruebas y causaron afectaciones importantes. Incluso aseguró que se han presentado cinco demandas que han sido desechadas.

Por su parte, el abogado Jorge Díaz añadió que la situación también habría impactado emocionalmente al menor, señalando que existió un “trauma” derivado del conflicto familiar. Además, sostuvo que Maribel Guardia habría intensificado las acciones legales tras enterarse de que Imelda planeaba mudarse, lo que, según su versión, detonó aún más la disputa entre ambas.