¿Nodal y Ángela Aguilar se divorcian? ‘El psíquico de las estrellas’ revela el futuro de la pareja y otros famosos

Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’, realizó una lectura con las cartas briscas españolas, que pertenecieron a su madre y de quien heredó este don para hablarnos sobre el futuro que les depara a los artistas más controversiales de momento, y nos sorprendió con lo que nos contó, ya que vaticinó traiciones, separaciones, problemas de salud, legales y muertes.

Entre las predicciones más contundentes estuvo la que hizo sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes conforman uno de los matrimonios más polémicos de los últimos años. También dio su predicción sobre otros integrantes de la familia Aguilar como el patriarca Pepe Aguilar y su primogénito Emiliano Aguilar. De igual forma, habló sobre Imelda Tuñón y Maribel Guardia.

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Él es Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’ / Mauro Godoy, Mezcalent, Archivo TVNotas, redes sociales y IG: @saulmaxwellofficial

¿Pepe Aguilar irá a la cárcel?

Más allá de las sonadas declaraciones que ha hecho sobre el matrimonio entre su hija, Ángela Aguilar, y Christian Nodal, Pepe Aguilar enfrentará una racha muy difícil. Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’, prevé que el cantante tendrá que lidiar con algunos problemas legales.

“Va a tener más problemas de los que ha tenido en los últimos tiempos en los negocios, pero siempre hay una luz. Se van a concretar negocios nuevos para ellos y viene el éxito. Pepe Aguilar tiene demandas en su contra: 2, 3 o 4, pero va a vencer obstáculos”, indicó.

Pepe Aguilar tendría problemas legales / Mauro Godoy, Mezcalent, Archivo TVNotas, redes sociales y IG: @saulmaxwellofficial

¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar no se han casado?

En 2025, Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron con bombo y platillo que buscaban casarse por la iglesia. Mencionaron que, a diferencia de su ceremonia civil, querían un festejo más grande en Zacatecas. Posteriormente sorprendieron a todos diciendo que aplazarían el festejo por cuestiones de seguridad. Esto dijo Maxwell al respecto:

“El vestido está, pero la boda está aplazada. Están entre que sí y que no, confundidos, los chamacos. Lamentablemente, el universo dice que se dejan. Ya se iban a casar; lo vi la otra vez. Todo está comprado y listo, pero la juventud cambia de repente y ya no quiere boda. Necesitan hablar y enfocarse en lo que quieren hacer. Tienen que aprender a tomar sus propias decisiones como adultos que son, porque, si se dejan aconsejar por sus papás, hay un choque eléctrico”. Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’

Por otra parte, mencionó que Nodal enfrentaría un problema de salud, mientras que Ángela tendría una gran oportunidad laboral:

“Nodal debe tener mucha paz. Va a tener un problema de adicción que no le va a ayudar mucho en su salud. Posiblemente el alcohol lo va a dañar. Para Ángela vienen viajes, giras y hasta telenovela. La vamos a ver en pantalla”, sentenció.

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Nodal y Ángela Aguilar no se han casado por una contundente razón / Mauro Godoy, Mezcalent, Archivo TVNotas, redes sociales y IG: @saulmaxwellofficial

¿Emiliano Aguilar está en peligro de muerte?

Emiliano Aguilar, quien recientemente estuvo en medio de la polémica por su ruptura con Gala Montes, se encuentra en peligro. Al menos eso es lo que prevé Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’. De acuerdo con el vidente, el rapero enfrentará una fuerte traición.

Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’ “Está en boca de todos. Le va a ir muy bien con la música, está pegando, pero va a tener muchos conflictos. Cuidado, porque la lengua te traiciona, calladito te ves más bonito. Cuida tu vida, porque no se ve larga. Veo una traición para ti en Tijuana. Cuida tu espalda, porque te pueden quitar la vida por la lengua que tienes. No viene de tu papá, sino de alguien muy cercano a ti. Buena suerte, mi querido”.

Emiliano Aguilar podría estar en peligro / Mauro Godoy, Mezcalent, Archivo TVNotas, redes sociales y IG: @saulmaxwellofficial

¿Qué pasará con Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón siguen en boca de todos. Ambas han estado distanciadas desde que la actriz demandó a su exnuera en 2025 por su nieto. Maribel ha dicho que la joven, presuntamente, descuida al menor por supuestos problemas de adicción. Ime ha negado todo esto.

Hace poco, se confirmó que Maribel inició un nuevo proceso contra la viuda de su hijo por daños a la salud y posible homicidio. Esto es lo que prevé Saúl Maxwell, ‘El psíquico de las estrellas’, para ellas:

Maribel Guardia : “Le ha llovido el año pasado y este año le seguirá lloviendo, pero va a asimilarlo. Es una mujer fuerte y está lista para lo que venga. Ha llorado mucho y a veces está muy triste. Tiene un alma muy pura y ayuda a mucha gente. Le están inventando y lo va a vencer. El 5 es un número que domina cualquier problema espiritual o económico. El 29 es el de su ángel preferido, Miguel, que la protege de las lenguas malignas”.

: “Le ha llovido el año pasado y este año le seguirá lloviendo, pero va a asimilarlo. Es una mujer fuerte y está lista para lo que venga. Ha llorado mucho y a veces está muy triste. Tiene un alma muy pura y ayuda a mucha gente. Imelda Tuñón: “Siguen los problemas. Va a estar en una desesperación y una ansiedad muy profundas. Habla sin pensar y se está metiendo en muchas broncas. Marca la espada a su favor, pero se tiene que cuidar de los que la rodean, porque está con personas que no le convienen, la aconsejan mal. Te va a traicionar gente muy cercana a ti. Ten cuidado con la lengua y en quién confías, porque vienen problemas legales y demandas. Cuídate mucho y busca tu paz”.

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