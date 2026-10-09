Ramsés Vidente revela terrible destino para Imelda Tuñón tras problemas legales con Maribel Guardia: VIDEO

Tal parece que no habrá paz para Imelda Tuñón, por lo menos por ahora, pues después de las declaraciones de Olivia Collins en contra de la exnuera de Maribel Guardia, en esta ocasión, ‘El vidente de las estrellas’ Ramsés Vidente lanza fuertes predicciones para la joven. Te contamos aquí que dijo.

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Ramsés Vidente ¿ve a Imelda Tuñón tras las rejas?

A través de sus redes sociales, ‘El vidente de las estrellas’ compartió un video en el que habla sobre el proceso legal que está llevando Maribel Guardia en contra de su exnuera Imelda Tuñón. En el mismo él revela que la joven sin duda estará tras las rejas:

“Señores, Imelda Tuñón en prisión por omisión y por homicidio premeditado. Sí señores porque aquí aunque ella le haya dado medicamento o pastillas en el 2020 o en el 2015, ella estaba planeando esta situación. Se ve en prisión” Ramsés Vidente

Es importante recordar que el problema legal más reciente entre ambas es por una demanda que Maribel interpuso en contra de Imelda por presunto homicidio, omisión de auxilio y delitos contra la salud en relación con la muerte de su hijo, Julián Figueroa.

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Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

Ramsés Vidente revela detalles de evidencia física que saldrá a la luz en contra de Imelda Tuñón

Por otro lado, Ramsés Vidente también compartió a través de sus cartas, que hay pruebas físicas, es decir fotografías del cuerpo de Julián Figueroa, que no han salido a la luz, y que sin duda aportan información importante para el caso que se está construyendo en contra de Imelda Tuñón: “Sí hay, sí hay fotografías del cuerpo de Julián Figueroa y hay pruebas señores, sí hay, sí hay señores”

El vidente señala que tiene la impresión de que esas fotos siempre existieron y que Maribel Guardia no quería que se hicieran públicas para no dañar a la mamá de su nieto.

“Hay fotografías del cuerpo de Julián Figueroa, hay ratos de fotografías de esa habitación y hay algo en las uñas, ADN de Julián Figueroa y rasguños en la cara y en el cuerpo de Julian Figueroa, lo digo como visión, no lo digo porque yo sepa” Ramsés Vidente

Ramsés además dijo que los últimos momentos de vida del hijo de Maribel Guardia fueron complicados pues entre él y su entonces pareja, hubo una pelea física: “Porque antes de fallecer Julián Figueroa tuvo un golpe de pecho, un coraje, un enojo, un romper botellas de un refrigerador, un caos en esa recámara, en ese cuarto, y en las uñas de Imelda Tuñón, ADN, piel de rasguños”

¡JULIÁN FIGUEROA! ¿NUEVA evidencia SOBRE el CUERPO? #ramsesvidente🔮®️ https://t.co/HrZbpwviaW — ramsesvidente🔮®️ (@ramsesvidente7) October 8, 2026

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¿Cuál fue la causa de muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia?

El 9 de abril de 2023 se anunció la inesperada muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del también fallecido Joan Sebastian.

Según los reportes oficiales, el joven cantante habría perdido la vida a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, sin embargo, las recientes declaraciones de Imelda Tuñón en las que aseguró que ella le proporcionaba medicamentos psiquiátricos controlados, provocaron que se iniciara el proceso legal actual.