La muerte de Julián Figueroa sigue causando polémica debido a los nuevos detalles que han salido a la luz sobre lo ocurrido después de su fallecimiento.

Recientemente, se habló de un supuesto video que mostraría el cuerpo sin vida del cantante y que habría sido grabado después de su muerte. La posible existencia de este material ha generado polémica, pues consideran que sería una violación a la privacidad y dignidad de Julián y de su familia.

Al respecto, Imelda Tuñón ya habló sobre el tema y, recientemente, también lo hizo Maribel Guardia, madre del cantante.

¿Maribel advirtió que tomará acciones legales por la posible existencia de este material? Te contamos.

Leer: ¿Julián Figueroa sí tuvo otra hija? Aseguran que se lo confesó a Imelda Tuñón en sus últimos momentos: VIDEO

Maribel Guardia y Julian Figeroa / Redes Sociales

¿Qué se sabe sobre el supuesto video del cuerpo sin vida de Julián Figueroa?

La polémica comenzó después de que el periodista Gabo Cuevas revelara que, presuntamente, una persona intentó venderle un video en el que aparecería el cuerpo sin vida de Julián Figueroa, luego de su fallecimiento en abril de 2023.

De acuerdo con su relato, un hombre lo habría subido a un automóvil y le mostró el material en una computadora. El periodista aseguró que pudo ver las imágenes y las describió, pero rechazó comprarlas.

Según lo que se ha dado a conocer, el video habría sido grabado en la funeraria J. García López, donde fueron preparados los restos del cantante. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado quién lo habría grabado.

Ahora, a casi tres años de aquella controversia, surgió una nueva versión sobre la existencia de un segundo video. Según información de la página ‘El salseo de Frank’, este material también mostraría el cuerpo sin vida del cantante, pero habría sido grabado dentro de su casa. Hasta el momento, no se ha confirmado la existencia ni la autenticidad de esta segunda grabación.

“Ahora resulta que, como si no fuera suficiente con ese primer video, surgió información sobre un supuesto segundo material de Julián Figueroa, pero esta vez grabado en su casa.” El salseo de Frank

Leer: ¿Maribel Guardia confirma que Julián Figueroa tuvo otros hijos? Ella dice: “Feliz de recibirlos a todos”

Maribel Guardia y Julián Figueroa. / IG/maribelguardia

¿Cómo reaccionó Maribel Guardia al enterarse de la posible existencia del video de Julián Figueroa?

La prensa cuestionó a Maribel Guardia sobre su postura ante la polémica por el supuesto video de Julián Figueroa. La actriz aseguró que está viviendo “la peor de sus pesadillas” al tener que enfrentar nuevamente una situación relacionada con la muerte de su hijo.

Visiblemente afectada, habló sobre otros casos en los que se han difundido imágenes de artistas después de su muerte y calificó este tipo de situaciones como algo “devastador”.

“No quisiera hablar de eso. Es la peor de mis pesadillas... Cuando pasó eso, pensé ‘Dios mío, a todos les hacen videos, a todos los artistas los graban desnudos y hay unos videos devastadores’, es la pesadilla más grande para una mamá” Maribel Guardia

Asimismo, aclaró que la declaración de Gabo Cuevas en el caso responde a una petición de la Fiscalía, que busca corroborar si realmente existe el material. También dejó claro que no se trata de un conflicto personal ni de una acción legal en contra del periodista.

“Lo hace la Fiscalía (llamar al periodista), y no es nada contra el reportero. Es para ver si de verdad existe este video o no.” Maribel Guardia

Leer: ¿José Manuel Figueroa busca cuidar al hijo de Julián Figueroa? Espera que el niño lo busque tras separación: “Duele”

“ES LA PEOR DE MIS PESADILLAS”: 😔💔Maribel Guardia condena el que en redes sociales pueda estar circulando el video sobre la preparación del cuerpo de su hijo Julián, mismo que habría sido filtrado por la funeraria. @Flor_Rubio en #FórmulaEspectacular https://t.co/R0J2FI9TzH — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 22, 2026

¿Imelda Tuñón demandará por el supuesto video de Julián Figueroa?

Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, fue cuestionada sobre si emprendería acciones legales contra las personas que podrían tener en su poder el video del cuerpo sin vida de Julián Figueroa. La viuda respondió que sí lo consideraría, debido a la afectación que podría representar para su hijo.

“Yo creo que sí (emprender acciones legales). La verdad es que la afectación a mi hijo sería bastante grande” Imelda Tuñón

Asimismo, habló sobre la posibilidad de proceder legalmente contra la funeraria o incluso contra alguna institución, en caso de que se descubra que el material salió de esos lugares. Imelda reconoció que tendrían que emprender acciones, principalmente para proteger al niño.

Sin embargo, hasta el momento no ha confirmado que haya presentado una demanda formal por este caso, después de que se hablara de la existencia de un segundo video del cuerpo de Julián Figueroa.

Leer: ¿Psiquiatra que recetaba a Julián Figueroa murió? Reportan su deceso tras escándalo legal vs. Imelda Tuñón