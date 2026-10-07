¿Un médium ya había revelado la causa de muerte de Julián Figueroa? Javier Ceriani exhibe la declaración: VIDEO

La polémica por los nuevos detalles sobre Imelda Tuñón y los medicamentos que le daba a Julián Figueroa, así como la denuncia presentada por Maribel Guardia por presunto homicidio, ha acaparado los medios de comunicación y provocado nuevas reacciones.

El periodista Javier Ceriani ha seguido muy de cerca el caso y, durante una de sus recientes emisiones, presentó un escalofriante detalle que un médium había revelado durante una entrevista con él hace más de un año, relacionado con la muerte de Julián Figueroa.

¿Qué dijo el médium sobre la muerte de Julián Figueroa y por qué Javier Ceriani retomó sus declaraciones? Te contamos.

Leer: Victoria Ruffo respalda a Maribel Guardia tras pleito con Imelda Tuñón: “las cosas caen por su propio peso”

Maribel Guardia y Julián Figueroa. / Foto: Redes sociales

¿Por qué investigan a Imelda Tuñón por presunto homicidio de Julián Figueroa?

La investigación contra Imelda Tuñón por el presunto homicidio de Julián Figueroa surgió a partir de las declaraciones que la propia actriz hizo sobre los medicamentos que conseguía para el cantante cuando aún estaba con vida.

De acuerdo con lo que Imelda relató, ella habría obtenido medicamentos mediante engaños a una psiquiatra y posteriormente se los habría dado a Julián. La situación tomó una nueva dimensión luego de que Maribel Guardia presentara una denuncia para que las autoridades investigaran si estos medicamentos tuvieron alguna relación con el fallecimiento de su hijo.

Por ello, la denuncia busca esclarecer qué ocurrió realmente y determinar si existe alguna relación entre los medicamentos que Julián consumía y su fallecimiento.

En aquel momento, el parte médico señaló como causa de muerte un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, esto antes de que surgieran las nuevas declaraciones de Imelda.

Sin embargo, una revelación de un médium con Javier Ceriani en el 2025 hoy toman un sentido completamente diferente.

Leer: ¡Maribel Guardia va con todo contra Imelda Tuñón! Llega a Fiscalía y entrega más pruebas por Julián Figueroa

Julián Figueroa e Imelda Tuñón / Archivo TVNotas

¿El Dr. Rob predijo la causa de muerte de Julián Figueroa en 2025?

En la emisión del 7 de octubre del programa de Javier Ceriani, el periodista retomó un fragmento de la entrevista que tuvo con el médium Dr. Rob en abril de 2025.

Se trata de una declaración que Ceriani decidió volver a mostrar debido a las nuevas revelaciones sobre los medicamentos que Imelda Tuñón habría conseguido para Julián Figueroa, así como por la denuncia presentada por Maribel Guardia para que se investigue un posible homicidio.

Y es que, durante aquella entrevista, el conocido Dr. Rob habló sobre la muerte de José Julián y aseguró que, de acuerdo con lo que él percibía, Imelda Tuñón, según él dijo, le habría administrado un medicamento al cantante que habría provocado que su corazón se detuviera.

Cabe recordar que estas declaraciones fueron realizadas en abril de 2025, varios meses antes de que Imelda hablara públicamente sobre los medicamentos que habría conseguido para Julián. Por ello, Ceriani retomó el video y señaló la coincidencia entre lo dicho entonces por el médium y las revelaciones que posteriormente hizo la actriz.

“La esposa le estaba suministrando un medicamento que fue lo que provocó que se detuviera su corazón.” Dr. Rob con Javier Ceriani, en abril del 2025

Además, durante aquella entrevista, el Dr. Rob aseguró que Maribel Guardia ya tendría sospechas sobre lo que había ocurrido y que, de acuerdo con su relato, realizaría una investigación por su propia cuenta hasta descubrir quién habría sido responsable de la muerte de Julián.

“La verdad ya se sabe y tal vez esa sea otra razón por la que su madre (Maribel Guardia) es tan controladora (...) Se sabe, a través de su propia investigación que (Imelda) es culpable...” Dr. Rob

Cabe destacar que estas declaraciones son responsabilidad del Dr. Rob y que no representan ninguna determinación legal, ni se puede dar por hecho que sean ciertas, pues no hay pruebas públicas de lo dicho por él.

Leer: Hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, se manifiesta con médium en pleno programa EN VIVO: ¿Qué dijo? | VIDEO

¿Qué se sabe sobre la muerte de Julián Figueroa?

Julián Figueroa murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años y el parte médico estableció como causa de muerte un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

Años después, han surgido nuevas versiones sobre las circunstancias en sus últimas horas, particularmente luego de las declaraciones que Imelda Tuñón hizo sobre los medicamentos que conseguía para Julián.

Hace unos días, el abogado de Maribel Guardia confirmó que la actriz presentó una denuncia contra Imelda ante la Fiscalía de la CDMX, con la intención de que se investigue la forma en la que se obtuvieron y suministraron dichos medicamentos, así como si existe alguna relación entre estos hechos y la muerte del cantante.

De acuerdo con lo declarado por Imelda, ella habría acudido con una psiquiatra y descrito como propios síntomas de ansiedad e insomnio; los cuales padecía Julián, con el objetivo de conseguir medicamentos que posteriormente le entregaba al cantante.

Leer: Maribel Guardia comparte VIDEO inédito de Julián Figueroa tras supuestas acusaciones de Imelda Tuñón: “Sé la madre que fui”