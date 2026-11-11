¿Gabo Cuevas testificará en el caso por la muerte de Julián Figueroa? Él lo aclara: “Solo hablé de un VIDEO”

La muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023, está en tela de juicio. ¿El motivo? El proceso legal que Maribel Guardia comenzó a finales de septiembre para dictaminar la responsabilidad de Imelda Tuñón en el hecho.

Mucho se ha dicho sobre este tema. Recientemente, Alonso Beceiro, abogado de Maribel y quien está a cargo del caso, dijo que solicitarán el testimonio de Gabo Cuevas. Esto se debe a que el periodista habló en su momento sobre la existencia de un supuesto video del cuerpo de Julián. Te contamos lo que respondió el comunicador ante esta polémica.

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Gabo Cuevas dijo en su momento que vio un supuesto video del cuerpo de Julián Figueroa / Redes sociales

¿Por qué se cree que Imelda Tuñón pudo tener responsabilidad en la muerte de Julián Figueroa?

Hace algunos meses, Imelda Tuñón confesó públicamente haberle dado medicamentos sin prescripción médica a Julián Figueroa durante la última etapa de su vida. Se justificó diciendo que lo hacía por su bien, pues el actor tenía problemas de ansiedad e insomnio.

A raíz de estas declaraciones, Maribel Guardia decidió emprender acciones legales para que la autoridad averiguara si realmente su exnuera tuvo alguna responsabilidad en el deceso de Julián. En respuesta, Tuñón solicitó medidas de protección para que Guardia, Marco Chacón y el abogado Beceiro no pudieran hablar de ella.

Hace poco, Beceiro habló un poco de cómo iba el caso y señaló que, en algún punto, se requerirá el testimonio de Gabo Cuevas. Recordemos que, tras la muerte de Julián, el periodista dijo haber visto un video en el que presuntamente se vería el cuerpo del actor “con la cabeza de lado y un piquete similar al de una aguja”. En ese entonces, se llegó a teorizar que el joven había muerto por una sobredosis.

No fue hasta que la propia Maribel dijo ante la prensa que la causa realmente había sido un infarto fulminante que los rumores se calmaron un poco. Con las declaraciones de Tuñón, se ha llegado a especular que lo ocurrido con el hijo de Joan Sebastian podría haber sido “provocado”.

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Julián Figueroa murió en 2023 / Mezcalent

Gabo Cuevas aclara si testificará en el caso de por la muerte de Julián Figueroa

En la transmisión más reciente de su programa en YouTube, el periodista Gabo Cuevas comenzó hablando sobre los problemas que tuvo por hablar del presunto video que vio del cuerpo de Julián Figueroa.

Según él, estuvo cerca de enfrentar una demanda por parte de la funeraria por ventilar esta información. Afortunadamente, el tema no pasó a mayores, pero considera que debieron iniciar acciones legales contra la persona que habría grabado el material e intentar venderlo a diversos medios de comunicación.

“Haciendo una guardia (afuera de la funeraria)... Nosotros pensábamos: ‘Qué raro está todo’. Yo conocí los oscuros de Julián. Estuvo internado con un amigo y conoció a Imelda en esa clínica… Me había dicho que Julián tenía estos temas. Cuando yo me quedo afuera de la funeraria, una persona me sube a su auto y saca la computadora y me dice: ‘¿Quieres ver esto? Nos están vendiendo este material’. El material era un video que yo describí… Yo cuento que vi un video de Julián con la cara de lado, blanquito y, según, tenía aquí un piquete (en el brazo)”. Gabo Cuevas

Indicó que, en su momento, Marco Chacón le pidió ser testigo en el caso por la muerte de Julián. No obstante, hasta ahora no ha recibido ninguna notificación oficial, asegurando que, en caso de que llegue, no tendría problemas en dar su testimonio.

“Es lo que yo voy a decir si a mí me buscan porque no mentí. Si mi testimonio puede sumar en algo, lo voy a decir. No me lo ofrecieron a mí, sino a la persona que lo mostró, a quien se lo estaban ofreciendo. Yo creo que lo compró… Yo no tengo ningún miedo”, indicó.

¿Maribel Guardia ya confirmó la existencia del supuesto video sobre Julián Figueroa?

En su momento, Maribel Guardia fue cuestionada sobre si realmente podría existir un material que muestre el cuerpo de Julián Figueroa y si, en caso de ser así, sus abogados lo usarán en el caso contra Imelda Tuñón.

La actriz dijo que “no creía” en la existencia de dicho material, ya que, si fuera real, se habría viralizado desde hace mucho tiempo. Aunque no ha querido hablar mucho del proceso legal, principalmente por orden de sus abogados, dijo que su único objetivo es descubrir la verdad.

Por otra parte, Imelda se ha dicho muy triste por la manera en la que han querido “ensuciar” la memoria de Julián, el padre de su hijo.

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